https://ria.ru/20240716/spasatel-1960098810.html

Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара

Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара - РИА Новости, 16.07.2024

Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара

Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:46

2024-07-16T18:46

2024-07-16T18:46

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Смирнов написал, что в посёлке Тёткино Глушковского района украинский дрон атаковал одно из домовладений, в результате чего возник пожар. "Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель. Ему оказана скорая медицинская помощь, он направлен на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу", - сообщил врио губернатора. Он поблагодарил пожарных "за мужество и самоотверженный труд".

https://ria.ru/20240716/kombayner-1960024365.html

курская область

глушковский район

россия

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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины