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Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/spasatel-1960098810.html
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара - РИА Новости, 16.07.2024
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара
Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:46
2024-07-16T18:46
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Смирнов написал, что в посёлке Тёткино Глушковского района украинский дрон атаковал одно из домовладений, в результате чего возник пожар. "Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель. Ему оказана скорая медицинская помощь, он направлен на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу", - сообщил врио губернатора. Он поблагодарил пожарных "за мужество и самоотверженный труд".
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара

Спасатель под Курском получил осколочное ранение от БПЛА при тушении пожара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Смирнов написал, что в посёлке Тёткино Глушковского района украинский дрон атаковал одно из домовладений, в результате чего возник пожар.
"Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель. Ему оказана скорая медицинская помощь, он направлен на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу", - сообщил врио губернатора.
Он поблагодарил пожарных "за мужество и самоотверженный труд".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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