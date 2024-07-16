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Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара - РИА Новости, 16.07.2024
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара
Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:46
2024-07-16T18:46
2024-07-16T18:46
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происшествия
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россия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Спасатель в поселке Теткино Курской области получил осколочное ранение от украинского БПЛА при тушении пожара, возникшего от предыдущей атаки того же дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Смирнов написал, что в посёлке Тёткино Глушковского района украинский дрон атаковал одно из домовладений, в результате чего возник пожар. "Во время ликвидации возгорания коптер совершил повторную атаку. Осколочное ранение получил спасатель. Ему оказана скорая медицинская помощь, он направлен на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу", - сообщил врио губернатора. Он поблагодарил пожарных "за мужество и самоотверженный труд".
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
Под Курском спасатель получил ранение от дрона ВСУ при тушении пожара
Спасатель под Курском получил осколочное ранение от БПЛА при тушении пожара