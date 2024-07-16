https://ria.ru/20240716/sochi-1960125954.html

В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии

В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии

Ограничения потребления электроэнергии, которые вводились в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью сняты, сообщили в филиале... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:34

2024-07-16T21:34

2024-07-16T21:34

сочи

юг

россия

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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии, которые вводились в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью сняты, сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей". "Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.Ранее власти курорта информировали о введении ограничений потребления электроэнергии в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России.

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сочи

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