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В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
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21:34 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sochi-1960125954.html
В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии
В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии
Ограничения потребления электроэнергии, которые вводились в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью сняты, сообщили в филиале... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:34
2024-07-16T21:34
сочи
юг
россия
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии, которые вводились в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью сняты, сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей". "Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.Ранее власти курорта информировали о введении ограничений потребления электроэнергии в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России.
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сочи, юг, россия
Сочи, Юг, Россия
В Сочи сняли ограничения потребления электроэнергии

В Сочи полностью сняли ограничения потребления электроэнергии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк Сочи
 Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии, которые вводились в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью сняты, сообщили в филиале "Сочинских электрических сетей".
«
"Электроснабжение в Сочинском энергорайоне полностью восстановлено. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме", - говорится в Telegram-канале сочинских электросетей.
Ранее власти курорта информировали о введении ограничений потребления электроэнергии в Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России.
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