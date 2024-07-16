https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии
Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:43
2024-07-16T19:43
2024-07-16T19:43
экономика
сочи
юг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69779/93/697799370_0:283:3127:2042_1920x0_80_0_0_f07ab1086e160bb7ac905f0d62f34a7a.jpg
СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе администрации города. "В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме. Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи", - говорится в Telegram-канале мэрии. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения отменятся.
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html
сочи
юг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69779/93/697799370_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_1a0c22f439cd912bfe2d8ccd69b4a40e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сочи, юг, россия
Экономика, Сочи, Юг, Россия
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии
В Сочи введут временные ограничения потребления энергии из-за нагрузок по ЮФО