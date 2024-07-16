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В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
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19:43 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии
Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:43
2024-07-16T19:43
экономика
сочи
юг
россия
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе администрации города. "В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме. Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи", - говорится в Telegram-канале мэрии. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения отменятся.
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html
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экономика, сочи, юг, россия
Экономика, Сочи, Юг, Россия
В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии

В Сочи введут временные ограничения потребления энергии из-за нагрузок по ЮФО

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме. Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи", - говорится в Telegram-канале мэрии.
После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения отменятся.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления
Вчера, 16:36
 
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