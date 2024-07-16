https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html

В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии

В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Сочи введут временные ограничения потребления электроэнергии

Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:43

2024-07-16T19:43

2024-07-16T19:43

экономика

сочи

юг

россия

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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничения потребления электроэнергии введут на территории Сочи на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, сообщили в пресс-службе администрации города. "В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме. Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи", - говорится в Telegram-канале мэрии. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения отменятся.

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

сочи

юг

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сочи, юг, россия