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Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
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13:38 16.07.2024
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Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:38
2024-07-16T13:38
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
собаки
благотворительность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля.Событие организовано фондом помощи животным "Твое собачье дело" в поддержку подопечных фонда и для развития инициативы помощи бездомным животным.В программе мероприятия:Самым активным участникам мастер-классов достанутся подарки от партнеров.Вход свободный. Участие в мастер-классах за пожертвование и по регистрации.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в парке на Красной Пресне в воскресенье, 28 июля.Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте.
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общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, благотворительность
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, Собаки, Благотворительность

Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве

© iStock.com / PovozniukДевушка обнимает собаку из приюта
Девушка обнимает собаку из приюта - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Povozniuk
Девушка обнимает собаку из приюта
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля.
Событие организовано фондом помощи животным "Твое собачье дело" в поддержку подопечных фонда и для развития инициативы помощи бездомным животным.
© Фото : благотворительный фонд ТСДАфиша благотворительного мероприятия "Физкульт-гав-гав!"
Афиша благотворительного мероприятия Физкульт-гав-гав! - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : благотворительный фонд ТСД
Афиша благотворительного мероприятия "Физкульт-гав-гав!"
В программе мероприятия:
  • мастер-классы по фитнесу для собак и их владельцев
  • мастер-класс по ноузворк
  • мастер-класс по изготовлению декоративного ошейника для питомца (не забудьте измерить охват шеи любимца, чтобы не ошибиться с размером)
  • лекция о фитнесе от кинолога и ответы на вопросы гостей
  • выступление учредителей фонда "Твое собачье дело" и хозяев, которые взяли животное из приюта или с улицы
  • сбор вещей для питомцев (можно принести одежду/амуницию/игрушки/миски)
  • благотворительный аукцион
  • полезные и красивые вещи для питомцев и их хозяев
  • бьюти-салон от самых заботливых грумеров
Самым активным участникам мастер-классов достанутся подарки от партнеров.
Вход свободный. Участие в мастер-классах за пожертвование и по регистрации.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в парке на Красной Пресне в воскресенье, 28 июля.
Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте.
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