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Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве
Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:38
2024-07-16T13:38
2024-07-16T13:38
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
собаки
благотворительность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля.Событие организовано фондом помощи животным "Твое собачье дело" в поддержку подопечных фонда и для развития инициативы помощи бездомным животным.В программе мероприятия:Самым активным участникам мастер-классов достанутся подарки от партнеров.Вход свободный. Участие в мастер-классах за пожертвование и по регистрации.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в парке на Красной Пресне в воскресенье, 28 июля.Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, благотворительность
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, Собаки, Благотворительность
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля.
Событие организовано фондом помощи животным "Твое собачье дело" в поддержку подопечных фонда и для развития инициативы помощи бездомным животным.
- мастер-классы по фитнесу для собак и их владельцев
- мастер-класс по ноузворк
- мастер-класс по изготовлению декоративного ошейника для питомца (не забудьте измерить охват шеи любимца, чтобы не ошибиться с размером)
- лекция о фитнесе от кинолога и ответы на вопросы гостей
- выступление учредителей фонда "Твое собачье дело" и хозяев, которые взяли животное из приюта или с улицы
- сбор вещей для питомцев (можно принести одежду/амуницию/игрушки/миски)
- благотворительный аукцион
- полезные и красивые вещи для питомцев и их хозяев
- бьюти-салон от самых заботливых грумеров
Самым активным участникам мастер-классов достанутся подарки от партнеров.
Вход свободный. Участие в мастер-классах за пожертвование и по регистрации
.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в парке на Красной Пресне в воскресенье, 28 июля.
Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте
.