https://ria.ru/20240716/sobaki-1959991315.html

Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве

Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве - РИА Новости, 16.07.2024

Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" пройдет в Москве

Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:38

2024-07-16T13:38

2024-07-16T13:38

общество

москва

бездомные животные

домашние животные

собаки

благотворительность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие "Физкульт-гав-гав!" в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в парке на Красной Пресне 28 июля.Событие организовано фондом помощи животным "Твое собачье дело" в поддержку подопечных фонда и для развития инициативы помощи бездомным животным.В программе мероприятия:Самым активным участникам мастер-классов достанутся подарки от партнеров.Вход свободный. Участие в мастер-классах за пожертвование и по регистрации.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в парке на Красной Пресне в воскресенье, 28 июля.Все подробности о событии и его программе можно найти на сайте.

https://ria.ru/20240530/pitomtsy-1949680654.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, благотворительность