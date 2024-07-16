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"Звериная суть киевского нацизма": Слуцкий — о видео с расстрелом военного
"Звериная суть киевского нацизма": Слуцкий — о видео с расстрелом военного - РИА Новости, 16.07.2024
"Звериная суть киевского нацизма": Слуцкий — о видео с расстрелом военного
По видео расстрела безоружного российского военнопленного боевиками "Азова"* должно быть проведено расследование и дана международная оценка, так как это... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
леонид слуцкий (политик)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По видео расстрела безоружного российского военнопленного боевиками "Азова"* должно быть проведено расследование и дана международная оценка, так как это свидетельство военных преступлений и звериной сути украинского нацизма, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Видео расстрела безоружного военнопленного боевиками "Азова"* - свидетельство звериной сути и агонии украинского нацизма. Этот ролик нужно отправить Боррелю, Байдену, фон дер Ляйен и всем остальным "защитникам" и спонсорам узурпатора Зеленского, чтобы они воочию убедились, какого монстра взрастили на Украине", - сказал Слуцкий РИА Новости.Он отметил, что должно быть расследование, должна быть международная оценка. "И не только осуждение, но и действенные меры по отношению к военным преступникам. Азовцы - это нелюди, это фашисты, потерявшие все остатки человеческого облика", - добавил депутат. Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего. СК России сообщил, что следователи расследуют обстоятельства расстрела для установления всех обстоятельств произошедшего и круга лиц, причастных к совершению преступлений. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html
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в мире, леонид слуцкий (политик), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
"Звериная суть киевского нацизма": Слуцкий — о видео с расстрелом военного
Слуцкий: видео расстрела военнопленного "Азовом" говорит о звериной сути Киева