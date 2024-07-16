https://ria.ru/20240716/sizo-1959971832.html

Обвинение запросило 22 года захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Обвинение запросило 22 года захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.07.2024

Обвинение запросило 22 года захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Гособвинитель в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил 22 года захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону по делу об участии в ИГ* и изготовлении... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:07

2024-07-16T12:07

2024-07-16T12:08

происшествия

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство*

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил 22 года захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону по делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ, сообщил РИА Новости представитель суда. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому в настоящее время проходят двое фигурантов, один из них - Малик Гандалоев. Помимо этого с марта текущего года в суде слушается еще одно дело в отношении Гандалоева. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении и перевозки взрывчатых веществ. "Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима", - сказал собеседник агентства. Как уточнил РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html

https://ria.ru/20240711/terakt-1959032690.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*, захват заложников в ростовском сизо