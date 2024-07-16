https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960137804.html

Жителям Севастополя дали свет

Жителям Севастополя дали свет - РИА Новости, 16.07.2024

Жителям Севастополя дали свет

В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных абонентов из-за дефицита мощности, вызванного остановкой энергоблока Ростовской АЭС. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:37

2024-07-16T23:37

2024-07-16T23:37

жкх

севастополь

ростовская аэс

со еэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных абонентов из-за дефицита мощности, вызванного остановкой энергоблока Ростовской АЭС. "В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключённые по графику временного отключения электроэнергии", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее в регионе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.

https://radiosputnik.ru/20240716/aes-1960094276.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, севастополь, ростовская аэс, со еэс