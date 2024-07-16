https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960137804.html
Жителям Севастополя дали свет
Жителям Севастополя дали свет - РИА Новости, 16.07.2024
Жителям Севастополя дали свет
В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных абонентов из-за дефицита мощности, вызванного остановкой энергоблока Ростовской АЭС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:37
2024-07-16T23:37
2024-07-16T23:37
жкх
севастополь
ростовская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. В Севастополе энергетики запитали ранее отключенных абонентов из-за дефицита мощности, вызванного остановкой энергоблока Ростовской АЭС. "В 22.34 16 июля включены все потребители, ранее отключённые по графику временного отключения электроэнергии", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее в регионе ввели график отключения потребителей из-за временно введенного лимита потребления мощности по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.
https://radiosputnik.ru/20240716/aes-1960094276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, севастополь, ростовская аэс, со еэс
ЖКХ, Севастополь, Ростовская АЭС, СО ЕЭС
Жителям Севастополя дали свет
В Севастополе восстановили подачу электроэнергии ранее отключенным абонентам