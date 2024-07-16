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На Сахалине представили новые разработки в сфере морского беспилотия - РИА Новости, 16.07.2024
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14:44 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960029512.html
На Сахалине представили новые разработки в сфере морского беспилотия
На Сахалине представили новые разработки в сфере морского беспилотия - РИА Новости, 16.07.2024
На Сахалине представили новые разработки в сфере морского беспилотия
Команда разработчиков из Севастополя представила на интенсиве "Архипелаг 2024" свои новые разработки в сфере морского беспилотия - дрона-мусорщика, беспилотник, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:44
2024-07-16T14:44
технологии
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл - РИА Новости. Команда разработчиков из Севастополя представила на интенсиве "Архипелаг 2024" свои новые разработки в сфере морского беспилотия - дрона-мусорщика, беспилотник, который может снимать пробы почв, и дрона для отработки технологий, передает корреспондент РИА Новости. Они называются "Морской скорпион" (из-за характерного "хвоста" на задней части),"Барабулька" и "Сарган". "Барабулька" - это безэкипажный катер, состоит из трех частей, в центральной части можно установить оборудование согласно пожеланиям заказчика. Он может, например, снимать пробы почв, в том числе под водой, анализировать труднодоступные места природного пейзажа. На данном этапе мы готовы выйти в массовое производство", - рассказал РИА Новости директор межрегионального образовательного центра "Море Агро Био Тех" Алексей Чуклин. Он уточнил, что "Морской скорпион" - это по сути "дрон-мусорщик", он может собирать мусор с помощью специальной сетки, а "Сагран" подходит для отработки разнообразных технологий, он высокоскоростной и выносливый.
https://ria.ru/20240628/pistolet-1956168752.html
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технологии, сахалин
Технологии, Сахалин
На Сахалине представили новые разработки в сфере морского беспилотия

Команда из Севастополя представила на Сахалине дрона-мусорщика и дрона-эколога

© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтактеБезэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"
Безэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве Архипелаг 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтакте
Безэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл - РИА Новости. Команда разработчиков из Севастополя представила на интенсиве "Архипелаг 2024" свои новые разработки в сфере морского беспилотия - дрона-мусорщика, беспилотник, который может снимать пробы почв, и дрона для отработки технологий, передает корреспондент РИА Новости.
Они называются "Морской скорпион" (из-за характерного "хвоста" на задней части),"Барабулька" и "Сарган".
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«
"Барабулька" - это безэкипажный катер, состоит из трех частей, в центральной части можно установить оборудование согласно пожеланиям заказчика. Он может, например, снимать пробы почв, в том числе под водой, анализировать труднодоступные места природного пейзажа. На данном этапе мы готовы выйти в массовое производство", - рассказал РИА Новости директор межрегионального образовательного центра "Море Агро Био Тех" Алексей Чуклин.
Он уточнил, что "Морской скорпион" - это по сути "дрон-мусорщик", он может собирать мусор с помощью специальной сетки, а "Сагран" подходит для отработки разнообразных технологий, он высокоскоростной и выносливый.
© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтактеБезэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"
Безэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве Архипелаг 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтакте
Безэкипажные катера, представленные командой Севастополя на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий.

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