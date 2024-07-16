https://ria.ru/20240716/serikov-1960050491.html

Сериков: проект "Липецкая промышленность для Победы" объединил 30 компаний

Сериков: проект "Липецкая промышленность для Победы" объединил 30 компаний - РИА Новости, 16.07.2024

Сериков: проект "Липецкая промышленность для Победы" объединил 30 компаний

Проект "Липецкая промышленность для Победы" регионального облсовета был запущен три месяца назад. О том, насколько проект оказался эффективным, почему возникла... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:53

2024-07-16T15:53

2024-07-16T15:53

липецкая область

промышленность

россия

сво

липецкий областной совет депутатов

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Проект "Липецкая промышленность для Победы" регионального облсовета был запущен три месяца назад. О том, насколько проект оказался эффективным, почему возникла потребность в нем, а также какие задачи участники ставят перед собой, рассказал РИА Новости его инициатор, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.- Владимир Витальевич, помощь фронту, участникам СВО и их семьям – одна из важнейших задач, стоящих перед властями разного уровня и неравнодушными гражданами. Объем социальной поддержки, предоставляемой в Липецкой области, благодаря различным законодательным инициативам растет. Кроме того, в регионе был запущен проект под эгидой областного Совета депутатов. В чем его суть?- Действительно, я считаю, что поддержка специальной военной операции и ее участников – это патриотический долг каждого ответственного гражданина нашей страны. На сегодняшний день в Липецкой области принято более 30 мер поддержки для участников СВО и их семей.Идея нашего проекта "Липецкая промышленность для Победы" – объединить неравнодушных представителей бизнеса всего региона для изготовления несерийных комплектующих для нужд фронта. Эту идею поддержало и правительство Липецкой области.Через наш парламент проходит большое количество заявок и запросов, связанных с гуманитарной помощью и поддержкой наших ребят. К депутатам обращаются волонтеры, некоммерческие организации, родственники бойцов, командиры подразделений. Мы заметили, что с передовой есть запрос на необходимые приспособления и комплектующие, не требующие сертификации, но которые невозможно приобрести в свободном доступе. Зато их могут сделать на липецких предприятиях, обладающих мощностями по обработке дерева и металла.В законодательную власть я пришел с производства – возглавлял промышленное предприятие в Ельце. И понимаю, что для того, чтобы сделать деталь, необходимо несколько составляющих. И в первую очередь - техническое задание. Волонтеры же зачастую не обладают нужными навыками и знаниями – зато они обладают чутким сердцем. И вот они приносят картинку из интернета какой-то необходимой для фронта детали. Производственники откликаются, начинают разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию, создавать чертежи, подключать свои инжиниринговые мощности. Налаживают выпуск детали, а волонтер уже нашел ее у других производителей. Получается нерациональное использование времени, усилий и производственных мощностей. Мы подумали и решили под эгидой областного парламента создать единую базу техзаданий, а вместе с ней и реестр поставщиков-производителей.- То есть роль областного парламента в большей степени – координационная?- Мы являемся основным интеграционным центром, связующим звеном между бизнесом, бойцами и конструкторами. Получаем технические задания, подключаем липецких промышленников, которые помогают разрабатывать конструкторско-технологическую документацию. Затем распределяем заказы между участниками проекта. Весь этот процесс полностью построен на принципе непрерывной обратной связи. Мы получаем от бойцов ценные комментарии о том, что нужно доработать или адаптировать, а затем также передаем их промышленникам. Важно подчеркнуть, что все это делается абсолютно безвозмездно, на патриотических началах.- Своим проектом вы аккумулировали производственные, инженерные и бизнес-структуры. Почему вы начали действовать именно в этом направлении? Что послужило толчком?- В Липецком областном Совете депутатов реализуется несколько проектов. Они касаются непосредственной законотворческой деятельности, повышения правовой грамотности среди молодежи. Также мы запустили совместную с правительством региона акцию "30 миллионов для Победы", направленную на сбор средств для закупки дорогостоящих высокотехнологичных приборов. Уже собрано свыше трех миллионов рублей. На них закуплены квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры.Первым шагом проекта "Липецкая промышленность для Победы" стал выпуск на одном из елецких предприятий станков, нарезающих ленты для плетения маскировочных сетей. Сейчас в нашем регионе сформировано более 50 волонтерских объединений, где неравнодушные липчане, бабушки, школьники, работники разных предприятий, плетут для наших ребят сети и накидки. Ленты для них нарезались обычными ножницами — это очень трудоемкий и трудозатратный процесс. Мы поняли, что его можно легко механизировать. Сейчас уже сделано и передано 42 станка.- Проекту уже три месяца. Что он представляет собой сейчас?- За это время в проект включились 30 предприятий области. Проект уже крепко встал на ноги, расширяются его возможности и географические рамки. Так, несколько изделий, произведенные участниками проекта, переданы волонтерам в Московскую область. Мы постоянно на связи с ребятами, дорабатываем, усовершенствуем наши механизмы и детали. Проект стал уже таким самообновляющимся организмом, который сам обеспечивает приток техзаданий, изделий и промышленников.За три месяца реализации нашего проекта взяты в работу 28 деталей для обратного инжиниринга, нами разработано 57 технических заданий, мы сделали более полутора тысяч изделий широкого профиля. Это "скорозаряжайки" для автоматов, "кошки" для обезвреживания растяжек и разминирования, крепежные ленты, детали для средств радиоэлектронной борьбы, осваиваем средства защиты спецтехники от вражеских FPV-дронов. Кооперируемся с местными энтузиастами-"кулибиными", которые организуют производство отдельных деталей у себя в гараже, привлекаем им в помощь более крупные предприятия.Запросы со временем видоизменяются. Сейчас мы более сфокусированы на разработке ложных целей. Правильно сконструированная ложная цель отвлекает внимание противника, сохраняет жизни наших бойцов.Так что проект "Липецкая промышленность для Победы" развивается и не только приближает нашу Победу, но и сберегает наших воинов.Это то самое малое, что мы в тылу можем сделать для наших ребят. Наш вклад в общую Победу совершенно несопоставим с тем подвигом, который каждый день совершают наши бойцы на передовой.- Обратная связь с бойцами очень важна в реализации идей проекта. А обратная связь с обществом? Как жители Липецкой области относятся к этому проекту?- С ребятами "за лентой" мы находимся в постоянном контакте. Они говорят, что все, сделанное в рамках проекта, необходимо и востребовано на передовой.Чем больше информации получают промышленники о том, что нужно фронту, о возможностях нашего проекта, тем большее число участников мы наблюдаем. То есть, мы чувствуем поддержку со стороны бизнес-сообщества.Большая благодарность правительству Липецкой области за поддержку нашего начинания и мобилизацию промышленников. Когда есть такая вовлеченность, бизнес охотнее проявляет свою социальную ответственность.Также мы отмечаем, что с точки зрения социального одобрения проект имеет хороший результат. И коллективы предприятий с большой гордостью включаются в этот проект, рады быть причастными к общему делу и нашей Победе. В целом жители региона очень тепло встретили это наше начинание. В моих соцсетях много отзывов и теплых слов, адресованных "Липецкой промышленности для Победы".Любая информация о проекте и наших инициативах работает на привлечение не только внимания к нашим делам, но и увеличивает число участников. Например, некоторые предприниматели узнавали о нас из новостей или постов в соцсетях, сами выходили на меня и предлагали свои услуги. Сейчас мы продолжаем масштабировать проект, получаем новые технические задания, к нам подключаются новые компании.Этот проект подтверждает тезис: когда мы едины, мы непобедимы. Наш проект объединил всех неравнодушных промышленников, предпринимателей, депутатов и жителей Липецкой области.Мы все объединены общей целью — приближением нашей Победы, чтобы ребята, которые защищают нашу Родину, скорее вернулись домой живыми и здоровыми. Поэтому для этого проекта в некотором смысле нет границ.

https://ria.ru/20240704/kadry-1957444902.html

https://ria.ru/20240516/vnedorozhniki-1946468660.html

https://ria.ru/20240508/muzey-1944718801.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

промышленность, россия, сво, липецкий областной совет депутатов