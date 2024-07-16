https://ria.ru/20240716/serbiya-1959902448.html
Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек - РИА Новости, 16.07.2024
Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) вынуждены были нейтрализовать 89-летнего мужчину, убившего двух и ранившего еще одного человека на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:26
2024-07-16T00:26
2024-07-16T12:21
сербия
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 16 июл — РИА Новости. Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) вынуждены были нейтрализовать 89-летнего мужчину, убившего двух и ранившего еще одного человека на востоке Сербии, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Стрельба произошла в понедельник в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. Подозреваемый после ссоры из-за пожара на участке застрелил из ружья семейную пару, ранил еще одного человека и скрылся в лесу. На место вылетели бойцы спецназа, полиция оцепила район, в поисках нападавшего задействовали беспилотники с тепловизорами и вертолет. "Сотрудники САJ нейтрализовали сегодня вечером П. П. 1935 года рождения, который в селе Тополница под Майданпеком из ружья убил супружескую пару: Р. Й. 1955 года рождения и Р. Й. 1956 года рождения и ранил М. Н. 1965 года рождения. Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться, с ружьем в руках противостоял полиции, после чего его, согласно закону о полиции и компетенции полиции, сотрудники САJ лишили жизни", — цитирует пресс-служба МВД Дачича.
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сербия, ивица дачич, в мире
Сербия, Ивица Дачич, В мире
Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
Глава МВД Сербии Дачич: спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
БЕЛГРАД, 16 июл — РИА Новости. Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) вынуждены были нейтрализовать 89-летнего мужчину, убившего двух и ранившего еще одного человека на востоке Сербии, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Стрельба произошла в понедельник в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. Подозреваемый после ссоры из-за пожара на участке застрелил из ружья семейную пару, ранил еще одного человека и скрылся в лесу. На место вылетели бойцы спецназа, полиция оцепила район, в поисках нападавшего задействовали беспилотники с тепловизорами и вертолет.
"Сотрудники САJ нейтрализовали сегодня вечером П. П. 1935 года рождения, который в селе Тополница под Майданпеком из ружья убил супружескую пару: Р. Й. 1955 года рождения и Р. Й. 1956 года рождения и ранил М. Н. 1965 года рождения. Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться, с ружьем в руках противостоял полиции, после чего его, согласно закону о полиции и компетенции полиции, сотрудники САJ лишили жизни", — цитирует пресс-служба МВД Дачича.