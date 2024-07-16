Сбербанк подал иск о банкротстве владельца франшизы Pandora в России
Сбербанк подал иск о банкротстве франшизы ювелирных магазинов Pandora в России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДевушки у витрины магазина Pandora, где начались сезонные распродажи
Девушки у витрины магазина Pandora, где начались сезонные распродажи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он требует признать банкротом АО "ПанКлуб", владевшее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 15 июля и к рассмотрению еще не принято. Сумма обязательств должника перед заявителем в карточке дела пока не указана.
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Ранее Сбербанк подал в этот же суд два иска к структурам, связанным с российским подразделением Pandora, о взыскании в общей сложности почти 9 миллиардов рублей. В одном из них крупнейший российский банк требует взыскать более 4,5 миллиардов рублей с кипрской Panclub Enterprises Limited, в другом – около 4,5 миллиардов рублей с АО "Группа компаний "Связной".
Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО "ПанКлуб", владевшее франшизой ювелирной сети Pandora в России. Сбербанк в 2014 году приобрел 35% кипрской Panclub, оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. По состоянию на 2019 год этой кипрской компании принадлежало ЗАО "ПанКлуб" (ныне – АО "ПанКлуб"). Сейчас собственники российской компании в ЕГРЮЛ не указаны.
Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель и владелец сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. В декабре 2019 года Рацин говорил, что Сбербанк планирует продать ЗАО "ПанКлуб", а в 2021 году – что сохраняет планы продать эту компанию.
Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. Pandora была основана в Копенгагене в 1982 году. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в девяти тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых являлись концептуальными магазинами Pandora. Штат компании насчитывал более 21,2 тысячи человек.