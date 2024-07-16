https://ria.ru/20240716/rybalka-1882737015.html

Лучшая рыбалка в России: где найти рекордный улов

Лучшая рыбалка в России

Лучшая рыбалка в России: где найти рекордный улов

В этом году День рыбака отмечают в России 14 июля. Для кого-то это профессия, а для миллионов — любимое хобби. Фиш-туризм активно развивается: можно отправиться РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:50

2024-07-16T06:50

2024-07-16T13:34

туризм

камчатка

сахалин

россия

туризм

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день рыбака в россии в 2011 году

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году День рыбака отмечают в России 14 июля. Для кого-то это профессия, а для миллионов — любимое хобби. Фиш-туризм активно развивается: можно отправиться практически в любой регион и за рубеж. Куда поехать за рекордным уловом, как подготовиться к путешествию и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.Хобби для всех"Недавно мои туристы поймали тайменя весом 24,5 килограмма. И отпустили: трофейную крупную рыбу мы стараемся возвращать в водоем, не разрушая экосистему", — рассказывает организатор рыболовных путешествий "Живу в тайге" Игорь Дудин. Пять лет назад его хобби стало профессией.Фиш-туры рассчитаны на небольшие компании — три-пять человек, семейные пары. Это хорошая альтернатива пляжному отдыху. Часто сертификаты на такие поездки мужчинам дарят жены. Но и девушек в турах все больше. "Причем многие значительно удачливее мужчин", — говорит директор "Фиш Трэвел Про" Алексей Божук."Женщины нередко приезжают за компанию, сами не ловят. Для них готовят отдельную программу с экскурсиями, спа", — добавляет Дмитрий Назаров, владелец агентства рыболовных туров Rusfishtravel и руководитель проекта Eklev. Он в этом бизнесе уже 15 лет. Возил туристов на Енисей, юг Таймыра, Камчатку, Сахалин, в Монголию, Канаду, Аргентину.Регион на выбор"Некоторые годами ездят рыбачить на базу к знакомому егерю — например, в Астрахань или Волгоград. Это самые популярные и демократичные места. Но многие стремятся изучать новые локации", — отмечает Назаров.Востребованны Кольский полуостров, Архангельская область, Сибирь, Камчатка, Хабаровский край, перечисляет Божук.На Полярный Урал в основном едут дикарями. А на Оби есть гиды, у них на катерах — эхолоты, датчики. "На таком вы и напротив Эрмитажа поймаете судака. В Москве подобное предлагают на Иваньковском водохранилище", — уточняет Назаров. Цена — порядка 30 тысяч рублей в день.На Енисее и Лене баз для рыбаков мало, добираться порой приходится на вертолете. На Чукотке туроператоров не хватает. Зато активно этот вид туризма продвигают на Камчатке и Сахалине.Покупают и дорогие фиш-туры на экзотические острова — Мальдивы, Сейшелы, а также в страны Центральной и Южной Америки, в Африку, ОАЭ, Оман. Там ловят морских гигантов — марлинов, тунца, груперов.Европа сейчас практически закрыта. А раньше рыбачили на Кипре, в Испании, Скандинавии. В Германии и Нидерландах — щука, в Норвегии — треска и палтус.Охота на трофейГлавные российские трофеи — щука, сом и судак. Среди рыбаков есть также "карпятники" и "лососевики" — те, кто ловит чавычу, кету, кижуча, чаще всего — на Русском Севере и Дальнем Востоке. И "таймешатники", которые ездят только "на тайменя".У всех специфический набор приманок, спиннингов (зависит от веса рыбы), разная тактика лова.В реках и озерах Африки ловят тайгерфиша и нильского окуня, в Южной Америке — золотую дорадо, сома и арапаиму.В Индии и Непале самая желанная рыба — золотой махсир, в Австралии и Новой Зеландии — баррамунда.В США стараются поймать панцирную щуку в Техасе и чавычу на Аляске. Лососи и белый осетр — главные трофеи в водах Канады.Дороже моряЦены отдыха с рыбалкой в России — от нескольких десятков тысяч рублей до пары миллионов. Зависит от направления, логистики (аренда вертолета может обойтись и в миллион), уровня сервиса, категории отеля, объясняет Назаров. По его словам, хорошо организованный тур — это от 150 тысяч в неделю.Игорь Дудин, проживающий на Горном Алтае, сообщает, что однодневная поездка с рыбалкой на хариуса — это 60-70 тысяч рублей. Пятидневный тур — около 600 тысяч рублей на компанию из четырех туристов.Наиболее бюджетный вариант фиш-тура за рубеж — Кипр. "За тысячу евро гид будет возить гостя на машине и показывать, где ловить сибаса", — говорит Назаров. Относительно недороги Хорватия, Турция.Экзотические острова — до 20 тысяч долларов. Сэкономить можно, если лететь со стыковками, жить в хостеле.В любом случае фиш-тур дороже обычного, поскольку много сопутствующих затрат. Надо платить за аренду катера и его обслуживание, учесть расходы на топливо, снасти, вещи для кемпинга (мобильная баня, шатры, столы, шезлонги, посуда). Плюс лицензия, гид, экипировка.Рыболову понадобится спецодежда: вейдерсы (забродный полукомбинезон) и спецботинки к нему. Стоимость комплекта — от 15 до 120 тысяч, уточняет Назаров.Также нужны дышащая, но непромокаемая куртка и термобелье. А еще удочки (арендовать или купить), хороший спиннинг — от 15 тысяч, вращающиеся и колеблющиеся приманки (хотя бы пара десятков) по 500 рублей за штуку. Такова плата за отдых вдали от цивилизации.

https://ria.ru/20240716/podmoskove-1952243840.html

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Светлана Вовк

камчатка, сахалин, россия, туризм, куда поехать в выходные, день рыбака в россии в 2011 году