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Глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе после освобождения под залог - РИА Новости, 16.07.2024
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16:56 16.07.2024 (обновлено: 17:57 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/rusofily-1960070108.html
Глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе после освобождения под залог
Глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе после освобождения под залог - РИА Новости, 16.07.2024
Глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе после освобождения под залог
Глава отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомир Дёвленский вернулся к работе после освобождения под залог, он не может покинуть... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:56
2024-07-16T17:57
в мире
пловдив
болгария
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомир Дёвленский вернулся к работе после освобождения под залог, он не может покинуть страну, а расследование в его отношении продлится не менее полугода, сообщил РИА Новости болгарский депутат Иван Петков. Ранее председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Златомир в порядке. Он уже ходит на работу. Но расследование продолжается. Дело продлится, как минимум, шесть месяцев. У него нет права покинуть страну", - сказал Петков в беседе с агентством. Болгарский депутат ранее отмечал, что глава отделения "Русофилов" в помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы. Тридцатитрехлетний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он закончил Пловдивский университет и в настоящее время числится аспирантом Астраханского государственного университета.
https://ria.ru/20240710/bolgariya-1958652724.html
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в мире, пловдив, болгария
В мире, Пловдив, Болгария
Глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе после освобождения под залог

Болгарский депутат Петков: глава "Русофилов" в Пловдиве вернулся к работе

© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсетиПредседатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский
Председатель национального движения Русофилы в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсети
Председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомир Дёвленский вернулся к работе после освобождения под залог, он не может покинуть страну, а расследование в его отношении продлится не менее полугода, сообщил РИА Новости болгарский депутат Иван Петков.
Ранее председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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"Златомир в порядке. Он уже ходит на работу. Но расследование продолжается. Дело продлится, как минимум, шесть месяцев. У него нет права покинуть страну", - сказал Петков в беседе с агентством.
Болгарский депутат ранее отмечал, что глава отделения "Русофилов" в помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы.
Тридцатитрехлетний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он закончил Пловдивский университет и в настоящее время числится аспирантом Астраханского государственного университета.
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