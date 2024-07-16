https://ria.ru/20240716/rumynija-1960109550.html

В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи

В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи - РИА Новости, 16.07.2024

В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи

Аномальная жара в Румынии отражается на сельском хозяйстве, часть урожая в стране под угрозой из-за нехватки воды в почве, заявил министр окружающей среды Мирча РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:30

2024-07-16T19:30

2024-07-16T19:30

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Аномальная жара в Румынии отражается на сельском хозяйстве, часть урожая в стране под угрозой из-за нехватки воды в почве, заявил министр окружающей среды Мирча Фекет. "У нас неделя красной жары днем и тропических ночей, ночью даже дышать невозможно. Мы надеемся, что, начиная с четверга, жара спадет, но все же считаем, что нам будет не хватать осадков и пострадает сельское хозяйство. Я разговаривал с фермером, который сказал мне, что если мы не вмешаемся через день или два, некоторые посевы кукурузы окажутся под угрозой", - заявил Фекет в эфире телеканала Digi 24. По его словам, прогнозы являются неутешительными, фермерам нужно уделить серьезное внимание орошению. "К сожалению, мы столкнулись с сильной засухой, прогнозы также не оптимистичны, у нас проблемы с уровнем воды в почве. А что касается орошения, то нам придется научиться этому. Мы сейчас качаем воду или возим ее за десятки километров, большую часть теряем с момента откачки и до того момента, пока не доберемся до места, где поливаем. А поскольку вода – это неисчерпаемый ресурс, я думаю, мы обязаны использовать лучшие технологии", – добавил министр. На прошлой неделе синоптики впервые объявили красный код для более чем половины территории Румынии, температура достигнет 40 градусов по Цельсию. Во вторник красный код действует в 37 из 41 уездов Румынии.

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

https://ria.ru/20240622/rogov-1954756513.html

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в мире, румыния