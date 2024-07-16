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В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи - РИА Новости, 16.07.2024
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19:30 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/rumynija-1960109550.html
В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи
В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи - РИА Новости, 16.07.2024
В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи
Аномальная жара в Румынии отражается на сельском хозяйстве, часть урожая в стране под угрозой из-за нехватки воды в почве, заявил министр окружающей среды Мирча РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:30
2024-07-16T19:30
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Аномальная жара в Румынии отражается на сельском хозяйстве, часть урожая в стране под угрозой из-за нехватки воды в почве, заявил министр окружающей среды Мирча Фекет. "У нас неделя красной жары днем и тропических ночей, ночью даже дышать невозможно. Мы надеемся, что, начиная с четверга, жара спадет, но все же считаем, что нам будет не хватать осадков и пострадает сельское хозяйство. Я разговаривал с фермером, который сказал мне, что если мы не вмешаемся через день или два, некоторые посевы кукурузы окажутся под угрозой", - заявил Фекет в эфире телеканала Digi 24. По его словам, прогнозы являются неутешительными, фермерам нужно уделить серьезное внимание орошению. "К сожалению, мы столкнулись с сильной засухой, прогнозы также не оптимистичны, у нас проблемы с уровнем воды в почве. А что касается орошения, то нам придется научиться этому. Мы сейчас качаем воду или возим ее за десятки километров, большую часть теряем с момента откачки и до того момента, пока не доберемся до места, где поливаем. А поскольку вода – это неисчерпаемый ресурс, я думаю, мы обязаны использовать лучшие технологии", – добавил министр. На прошлой неделе синоптики впервые объявили красный код для более чем половины территории Румынии, температура достигнет 40 градусов по Цельсию. Во вторник красный код действует в 37 из 41 уездов Румынии.
https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии заявили, что часть урожая под угрозой из-за сильной засухи

Министр Фекет: Румыния столкнулась с сильной засухой, часть урожая под угрозой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Аномальная жара в Румынии отражается на сельском хозяйстве, часть урожая в стране под угрозой из-за нехватки воды в почве, заявил министр окружающей среды Мирча Фекет.
«
"У нас неделя красной жары днем и тропических ночей, ночью даже дышать невозможно. Мы надеемся, что, начиная с четверга, жара спадет, но все же считаем, что нам будет не хватать осадков и пострадает сельское хозяйство. Я разговаривал с фермером, который сказал мне, что если мы не вмешаемся через день или два, некоторые посевы кукурузы окажутся под угрозой", - заявил Фекет в эфире телеканала Digi 24.
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По его словам, прогнозы являются неутешительными, фермерам нужно уделить серьезное внимание орошению.
«
"К сожалению, мы столкнулись с сильной засухой, прогнозы также не оптимистичны, у нас проблемы с уровнем воды в почве. А что касается орошения, то нам придется научиться этому. Мы сейчас качаем воду или возим ее за десятки километров, большую часть теряем с момента откачки и до того момента, пока не доберемся до места, где поливаем. А поскольку вода – это неисчерпаемый ресурс, я думаю, мы обязаны использовать лучшие технологии", – добавил министр.
На прошлой неделе синоптики впервые объявили красный код для более чем половины территории Румынии, температура достигнет 40 градусов по Цельсию. Во вторник красный код действует в 37 из 41 уездов Румынии.
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