https://ria.ru/20240716/rudenya-1959981553.html
Путин отметил включенность Рудени в работу по строительству трассы М-11
Путин отметил включенность Рудени в работу по строительству трассы М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
Путин отметил включенность Рудени в работу по строительству трассы М-11
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей отметил его вовлеченность в работу по строительству трассы М-11... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:36
2024-07-16T12:36
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей отметил его вовлеченность в работу по строительству трассы М-11 "Нева". Ранее Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 "Нева". На встрече с президентом Руденя поблагодарил Путина за открытие нового транспортного коридора. "Знаю, что вы постоянно этому уделяли внимание. Сейчас Марат Шакирзянович (Хуснуллин) сказал о том, что руководители регионов были включены в эту работу. Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области", - сказал Путин на встрече с губернатором. Видео беседы опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля. Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Сдан участок от 149-го километра М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра. Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрёстка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров. Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север - Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 километров) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 "Дон".
https://ria.ru/20240716/trassa-1959972233.html
https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html
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тверь, санкт-петербург, россия, владимир путин, игорь руденя, тверская область
Тверь, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Тверская область
Путин отметил включенность Рудени в работу по строительству трассы М-11
Путин отметил вовлеченность Рудени в строительство трассы М-11 "Нева"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей отметил его вовлеченность в работу по строительству трассы М-11 "Нева".
Ранее Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери
на М-11 "Нева".
На встрече с президентом Руденя поблагодарил Путина за открытие нового транспортного коридора.
"Знаю, что вы постоянно этому уделяли внимание. Сейчас Марат Шакирзянович (Хуснуллин) сказал о том, что руководители регионов были включены в эту работу. Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области", - сказал Путин на встрече с губернатором. Видео беседы опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
Строительство Северного обхода Твери на М-11 "Нева" стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Сдан участок от 149-го километра М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра.
Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга
до Казани
. Это 1520 километров по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрёстка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга
в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.
Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север - Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара
(2120 километров) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 "Дон".