https://ria.ru/20240716/rpts-1960014936.html
В РПЦ призвали запретить магические услуги
В РПЦ призвали запретить магические услуги - РИА Новости, 16.07.2024
В РПЦ призвали запретить магические услуги
Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что оккультные и РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:13
2024-07-16T14:13
2024-07-16T14:13
религия
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что оккультные и магические услуги должны быть запрещены в России. "Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера", – сказал он на конференции в Общественной палате РФ "Сотрудничество в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообщества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей". Ранее преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко сообщил, что иск о признании сатанизма экстремистской идеологией планируется подать в Верховный суд в ноябре-декабре этого года.
https://ria.ru/20240319/religioved-1934296807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федор лукьянов, русская православная церковь
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь
В РПЦ призвали запретить магические услуги
В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги в России