https://ria.ru/20240716/rpts-1960014936.html

В РПЦ призвали запретить магические услуги

В РПЦ призвали запретить магические услуги - РИА Новости, 16.07.2024

В РПЦ призвали запретить магические услуги

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что оккультные и РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:13

2024-07-16T14:13

религия

россия

федор лукьянов

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что оккультные и магические услуги должны быть запрещены в России. "Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера", – сказал он на конференции в Общественной палате РФ "Сотрудничество в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообщества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей". Ранее преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко сообщил, что иск о признании сатанизма экстремистской идеологией планируется подать в Верховный суд в ноябре-декабре этого года.

https://ria.ru/20240319/religioved-1934296807.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, федор лукьянов, русская православная церковь