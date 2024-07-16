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Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией

Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией - РИА Новости, 16.07.2024

Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией

Кандидату в президенты США, экс-президенту страны Дональду Трампу в случае его избрания, несмотря на его позитивное отношение к России, вряд ли получится... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:19

2024-07-16T12:19

2024-07-16T12:19

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кандидату в президенты США, экс-президенту страны Дональду Трампу в случае его избрания, несмотря на его позитивное отношение к России, вряд ли получится реализовать план по нормализации отношений с Москвой из-за общей русофобской политики в США, по той же причине Россию не упомянули в новой программе Республиканской партии, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Республиканская партия США на съезде одобрила новую программу объединения, в ней упомянуто предотвращение третьей мировой войны, восстановление мира в Европе и на Ближнем Востоке, противостояние Китаю, но не упомянута Россия. "Очевидно, что именно русское дело, связи с Россией воспринимались истэблишментом именно как дело токсичное, и истэблишмент пытался представить Трампа как агента Кремля, путинским агентом, шпионом и так далее, и тому подобное. Поэтому, скорее всего, не упомянули именно по этой причине. Мы прекрасно понимаем, что даже несмотря на то, что Трамп крайне так позитивно относится к России, негативно к Украине, неоднократно говорил о необходимости нормализации отношений с Россией, не факт, что этот план ему удастся сделать, не факт, что ему удастся это реализовать", - сказал Блохин. Он подчеркнул, что обе американские партии, как Республиканская, так и Демократическая на самом деле русофобские, а сторонников улучшения отношений с Россией можно "пересчитать по пальцам одной руки". По словам эксперта, в Республиканской партии многие рассматривают РФ как экзистенциальный вызов и угрозу. "То, что не упомянули (Россию - ред.), - это как раз попытка, скорее всего, обходить вот эти острые углы, потому что к тому же Трампу в Республиканской партии, он уже всеми рассматривается, большим количеством влиятельных политиков, бизнесменов, как в Европе и США, как будущий президент, а Россия у них является там главной головной болью", - заключил Блохин.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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россия, сша, европа, дональд трамп, российская академия наук, президентские выборы в сша, в мире, политика