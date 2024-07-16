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Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube - РИА Новости, 16.07.2024
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11:17 16.07.2024 (обновлено: 13:41 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/rkn-1959956686.html
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube - РИА Новости, 16.07.2024
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube
Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:17
2024-07-16T13:41
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
россия
олег газманов
юлия чичерина
захар прилепин
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве.&quot;Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку России и действий властей&quot;, — уточнили в ведомстве.Как отметили в Роскомнадзоре, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024-м. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.В ведомстве указали, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Там назвали действия видеохостинга недопустимыми, отметив, что это акт цензуры, а YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики."Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин", — заявили в РКН.Там добавили, что жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России.
https://ria.ru/20240713/gosduma-1959417652.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, олег газманов, юлия чичерина, захар прилепин, рбк (медиагруппа)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, Россия, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Захар Прилепин, РБК (медиагруппа)
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube

РКН потребовал разблокировать более 200 аккаунтов российских СМИ на YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«

"Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку России и действий властей", — уточнили в ведомстве.

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Как отметили в Роскомнадзоре, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024-м. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.
В ведомстве указали, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Там назвали действия видеохостинга недопустимыми, отметив, что это акт цензуры, а YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики.
"Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин", — заявили в РКН.
Там добавили, что жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleРоссияОлег ГазмановЮлия ЧичеринаЗахар ПрилепинРБК (медиагруппа)
 
 
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