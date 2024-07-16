https://ria.ru/20240716/rkn-1959956686.html

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube - РИА Новости, 16.07.2024

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube

Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:17

2024-07-16T11:17

2024-07-16T13:41

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

россия

олег газманов

юлия чичерина

захар прилепин

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку России и действий властей", — уточнили в ведомстве.Как отметили в Роскомнадзоре, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024-м. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.В ведомстве указали, что ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Там назвали действия видеохостинга недопустимыми, отметив, что это акт цензуры, а YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики."Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин", — заявили в РКН.Там добавили, что жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России.

https://ria.ru/20240713/gosduma-1959417652.html

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, олег газманов, юлия чичерина, захар прилепин, рбк (медиагруппа)