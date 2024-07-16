https://ria.ru/20240716/rgsu-1959917120.html

Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ

Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ - РИА Новости, 16.07.2024

Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ

Более 52 тысяч человек прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" и получили оценку своего социального статуса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T06:14

2024-07-16T06:14

2024-07-16T06:14

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дальний восток

калининград

ргсу

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 52 тысяч человек прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" и получили оценку своего социального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГСУ. Ранее Российский государственный социальный университет (РГСУ) запустил платформу "Мы", которая позволяет любому желающему получить оценку текущего социального статуса. "Более 52 тысяч пользователей прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" за первые 10 дней его работы, а всего интерес к нему проявили свыше 100 тысяч человек", - рассказали в вузе. Уточняется, что наибольший интерес данный проект вызвал у молодежи до 30 лет из разных регионов России – от Дальнего Востока до Калининграда. В среднем, отмечают авторы проекта, возможности людей, прошедших тест, в карьерном, общественном, имущественном плане значительно выше их сегодняшнего социального статуса, то есть текущих достижений в социальной, семейной, профессиональной и других жизненно важных сферах. Для получения соответствующей оценки предусмотрено заполнение анкеты, содержащей более 30 вопросов. В среднем на ее заполнение уйдет около трех минут. Диаграмма, которая формируется на основе полученных данных, отражает те направления деятельности человека, где он достиг наибольшего успеха и где есть возможность для роста. В дальнейшем программа будет давать определенные рекомендации, позволяющие понять, в каком направлении человек может развиваться.

https://ria.ru/20230906/huce-1894587642.html

https://ria.ru/20240703/opros-1957191822.html

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россия, дальний восток, калининград, ргсу, общество