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Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ - РИА Новости, 16.07.2024
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06:14 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/rgsu-1959917120.html
Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ
Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ
Более 52 тысяч человек прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" и получили оценку своего социального статуса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:14
2024-07-16T06:14
россия
дальний восток
калининград
ргсу
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 52 тысяч человек прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" и получили оценку своего социального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГСУ. Ранее Российский государственный социальный университет (РГСУ) запустил платформу "Мы", которая позволяет любому желающему получить оценку текущего социального статуса. "Более 52 тысяч пользователей прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" за первые 10 дней его работы, а всего интерес к нему проявили свыше 100 тысяч человек", - рассказали в вузе. Уточняется, что наибольший интерес данный проект вызвал у молодежи до 30 лет из разных регионов России – от Дальнего Востока до Калининграда. В среднем, отмечают авторы проекта, возможности людей, прошедших тест, в карьерном, общественном, имущественном плане значительно выше их сегодняшнего социального статуса, то есть текущих достижений в социальной, семейной, профессиональной и других жизненно важных сферах. Для получения соответствующей оценки предусмотрено заполнение анкеты, содержащей более 30 вопросов. В среднем на ее заполнение уйдет около трех минут. Диаграмма, которая формируется на основе полученных данных, отражает те направления деятельности человека, где он достиг наибольшего успеха и где есть возможность для роста. В дальнейшем программа будет давать определенные рекомендации, позволяющие понять, в каком направлении человек может развиваться.
https://ria.ru/20230906/huce-1894587642.html
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дальний восток
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россия, дальний восток, калининград, ргсу, общество
Россия, Дальний Восток, Калининград, РГСУ, Общество
Более 52 тысяч человек получили оценку соцстатуса на платформе РГСУ

Более 52 тысяч человек получили оценку социального статуса на платформе РГСУ

© Фото : пресс-служба РГСУРГСУ
РГСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба РГСУ
РГСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 52 тысяч человек прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" и получили оценку своего социального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГСУ.
Ранее Российский государственный социальный университет (РГСУ) запустил платформу "Мы", которая позволяет любому желающему получить оценку текущего социального статуса.
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"Более 52 тысяч пользователей прошли тестирование в рамках проекта социального скоринга "Мы" за первые 10 дней его работы, а всего интерес к нему проявили свыше 100 тысяч человек", - рассказали в вузе.
Уточняется, что наибольший интерес данный проект вызвал у молодежи до 30 лет из разных регионов России – от Дальнего Востока до Калининграда. В среднем, отмечают авторы проекта, возможности людей, прошедших тест, в карьерном, общественном, имущественном плане значительно выше их сегодняшнего социального статуса, то есть текущих достижений в социальной, семейной, профессиональной и других жизненно важных сферах.
Для получения соответствующей оценки предусмотрено заполнение анкеты, содержащей более 30 вопросов. В среднем на ее заполнение уйдет около трех минут. Диаграмма, которая формируется на основе полученных данных, отражает те направления деятельности человека, где он достиг наибольшего успеха и где есть возможность для роста. В дальнейшем программа будет давать определенные рекомендации, позволяющие понять, в каком направлении человек может развиваться.
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