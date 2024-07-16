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В Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях - РИА Новости, 16.07.2024
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17:18 16.07.2024
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В Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях
В Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях - РИА Новости, 16.07.2024
В Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях
Рейды за отдыхающими в обнаженном виде усилили на незакрепленных пляжных территориях во всех четырех крупных районах Сочи, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:18
2024-07-16T17:18
новости - туризм
сочи
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Рейды за отдыхающими в обнаженном виде усилили на незакрепленных пляжных территориях во всех четырех крупных районах Сочи, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов. Он пояснил, на пляжных территориях города, как и везде действуют этические нормы поведения, их соблюдение и будут контролировать сотрудники администрации и полицейские. "В Сочи усилили рейды с целью выявления нарушения этических норм пребывания на незакрепленных территориях береговой полосы всех районах Сочи, в том числе граждан, находящихся на пляжных территориях в обнаженном виде", - сказал Ершов. Общие стандарты поведения будут контролировать в тех местах, где купание запрещено, на оборудованных пляжах уже существуют правила поведения в воде и на суше. "Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое законом предусмотрена административная ответственность", - говорит собеседник агентства. Работа мониторинговых групп принесла первые результаты - на пляжах курорта выявлено 11 фактов правонарушений. Пятерым объяснили о правилах поведения в общественных местах, остальным выписали административные протоколы. Очередной рейд также провели во вторник в Лазаревском районе курорта, заключили в сочинской мэрии. В летний сезон на территории Большого Сочи работают 170 оборудованных пляжей. На каждом из них есть свод правил поведения на воде, видеокамеры, спасатели, медицинские пункты и информационные щиты. Пляжи располагаются в шаговой доступности от центральных туристических мест. Наравне с этим на курорте есть "дикие" пляжи, не оборудованные специальной инфраструктурой, один из популярных - Красный штурм. Именно там отдыхающие купаются и загорают в обнаженном виде. Наибольшее количество зон, где оголяются купающиеся, располагается в Лазаревском районе курорта.
https://ria.ru/20240715/rasteniya-1959900089.html
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4.7
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новости - туризм, сочи
Новости - Туризм, Сочи
В Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях

Власти Сочи усилили рейды за нудистами на незакрепленных пляжных территориях

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Рейды за отдыхающими в обнаженном виде усилили на незакрепленных пляжных территориях во всех четырех крупных районах Сочи, рассказал РИА Новости директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.
Он пояснил, на пляжных территориях города, как и везде действуют этические нормы поведения, их соблюдение и будут контролировать сотрудники администрации и полицейские.
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"В Сочи усилили рейды с целью выявления нарушения этических норм пребывания на незакрепленных территориях береговой полосы всех районах Сочи, в том числе граждан, находящихся на пляжных территориях в обнаженном виде", - сказал Ершов.
Общие стандарты поведения будут контролировать в тех местах, где купание запрещено, на оборудованных пляжах уже существуют правила поведения в воде и на суше. "Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое законом предусмотрена административная ответственность", - говорит собеседник агентства.
Работа мониторинговых групп принесла первые результаты - на пляжах курорта выявлено 11 фактов правонарушений. Пятерым объяснили о правилах поведения в общественных местах, остальным выписали административные протоколы. Очередной рейд также провели во вторник в Лазаревском районе курорта, заключили в сочинской мэрии.
В летний сезон на территории Большого Сочи работают 170 оборудованных пляжей. На каждом из них есть свод правил поведения на воде, видеокамеры, спасатели, медицинские пункты и информационные щиты. Пляжи располагаются в шаговой доступности от центральных туристических мест. Наравне с этим на курорте есть "дикие" пляжи, не оборудованные специальной инфраструктурой, один из популярных - Красный штурм. Именно там отдыхающие купаются и загорают в обнаженном виде. Наибольшее количество зон, где оголяются купающиеся, располагается в Лазаревском районе курорта.
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