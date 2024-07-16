Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ
CNN: разведка США получила данные, что Иран якобы планировал устранить Трампа
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Вместе с тем, по словам источников, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".
Вопрос о том, были ли данные детали доведены до сведения предвыборного штаба Трампа, остается открытым, отмечает телеканал. "Мы не комментируем детали, затрагивающие безопасность президента Трампа. Все вопросы по данной теме следует направлять в Секретную службу США", - прокомментировали в штабе политика-республиканца.
Вместе с тем, по данным CNN, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. По словам собеседников, эти предупреждения носили общий характер.
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