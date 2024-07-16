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Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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21:19 16.07.2024 (обновлено: 21:41 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/razvedka-1960124151.html
Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ
Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ
Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:19
2024-07-16T21:41
в мире
сша
иран
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Вместе с тем, по словам источников, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".Вопрос о том, были ли данные детали доведены до сведения предвыборного штаба Трампа, остается открытым, отмечает телеканал. "Мы не комментируем детали, затрагивающие безопасность президента Трампа. Все вопросы по данной теме следует направлять в Секретную службу США", - прокомментировали в штабе политика-республиканца.Вместе с тем, по данным CNN, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. По словам собеседников, эти предупреждения носили общий характер.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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иран
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в мире, сша, иран, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ

CNN: разведка США получила данные, что Иран якобы планировал устранить Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Вместе с тем, по словам источников, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".
Вопрос о том, были ли данные детали доведены до сведения предвыборного штаба Трампа, остается открытым, отмечает телеканал. "Мы не комментируем детали, затрагивающие безопасность президента Трампа. Все вопросы по данной теме следует направлять в Секретную службу США", - прокомментировали в штабе политика-республиканца.
Вместе с тем, по данным CNN, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. По словам собеседников, эти предупреждения носили общий характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
В миреСШАИранДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильвания
 
 
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