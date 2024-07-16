https://ria.ru/20240716/razvedka-1960124151.html

Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ

Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Разведка США нашла иранский след в покушении на Трампа, пишут СМИ

Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:19

2024-07-16T21:19

2024-07-16T21:41

в мире

сша

иран

дональд трамп

покушение на дональда трампа

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" экс-президента Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Вместе с тем, по словам источников, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".Вопрос о том, были ли данные детали доведены до сведения предвыборного штаба Трампа, остается открытым, отмечает телеканал. "Мы не комментируем детали, затрагивающие безопасность президента Трампа. Все вопросы по данной теме следует направлять в Секретную службу США", - прокомментировали в штабе политика-республиканца.Вместе с тем, по данным CNN, Трамп неоднократно получал предостережения от Секретной службы, которая побуждала его отказаться от идеи проведения митингов на открытом воздухе. По словам собеседников, эти предупреждения носили общий характер.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

иран

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания