https://ria.ru/20240716/rapira-1959909237.html

Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ

Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024

Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:02

2024-07-16T03:02

2024-07-16T05:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg

ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные 82-мм минометы с расчетами противника в зоне проведения специальной военной операции. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.

https://ria.ru/20240714/minoborony-1959568818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", россия