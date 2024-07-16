Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 16.07.2024 (обновлено: 05:17 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/rapira-1959909237.html
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T03:02
2024-07-16T05:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные 82-мм минометы с расчетами противника в зоне проведения специальной военной операции. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959568818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1fcc000b91f112594e0acf3c3332fe32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Россия
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ

Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные 82-мм минометы с расчетами противника в зоне проведения специальной военной операции. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
14 июля, 13:42
В ведомстве отметили, что боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала