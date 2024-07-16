Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ
Расчет "Рапиры" группировки "Запад" уничтожил минометы и пехоту ВСУ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили из "Рапиры" украинские минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные 82-мм минометы с расчетами противника в зоне проведения специальной военной операции. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Темп стрельбы до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.