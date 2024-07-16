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В "АвтоВАЗе" рассказали о Lada Aura, на которой ездил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
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16:31 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/putin-1960062957.html
В "АвтоВАЗе" рассказали о Lada Aura, на которой ездил Путин
В "АвтоВАЗе" рассказали о Lada Aura, на которой ездил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
В "АвтоВАЗе" рассказали о Lada Aura, на которой ездил Путин
Автомобиль Lada Aura, за рулем которого проехал президент РФ Владимир Путин по трассе М-11, является одним из одним из предсерийных образцов; это машина в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:31
2024-07-16T16:31
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura, за рулем которого проехал президент РФ Владимир Путин по трассе М-11, является одним из одним из предсерийных образцов; это машина в максимальной комплектации, в отделке салона которой используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский. "АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту страны Владимиру Владимировичу Путину для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября. "Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский. В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина". Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
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Владимир Путин за рулем Лады Аура
Владимир Путин за рулем Лады Аура
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экономика, авто, россия, тверь, тольятти, владимир путин, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio, lada aura
Экономика, Авто, Россия, Тверь, Тольятти, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Lada Aura
В "АвтоВАЗе" рассказали о Lada Aura, на которой ездил Путин

"АвтоВАЗ" предоставил Путину автомобиль Lada Aura в максимальной комплектации

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura, за рулем которого проехал президент РФ Владимир Путин по трассе М-11, является одним из одним из предсерийных образцов; это машина в максимальной комплектации, в отделке салона которой используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский.
"АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту страны Владимиру Владимировичу Путину для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября.
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"Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.
В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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ЭкономикаАвтоРоссияТверьТольяттиВладимир ПутинАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault ClioLada Aura
 
 
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