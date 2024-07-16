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Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин - РИА Новости, 16.07.2024
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12:51 16.07.2024 (обновлено: 13:20 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/putin-1959986460.html
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин - РИА Новости, 16.07.2024
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:51
2024-07-16T13:20
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россия
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владимир путин
дмитрий песков
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, машина, предоставленная организаторами мероприятия, президенту понравилась. Это не первая Lada, за рулем которой был Путин. В 2010 году он - тогда в качестве главы правительства РФ - проехал по маршруту Хабаровск-Чита за рулем желтого хетчбэка Lada Kalina. Говоря о своих впечатлениях от автомобиля, Путин назвал его "просто хорошей машиной", в то же время он отмечал, что Lada Priora в сравнении с Lada Kalina "шумноватая внутри". В 2011 году Путин ознакомился с новой бюджетной моделью "АвтоВАЗа" Lada Granta и сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра. Затем на новой машине глава правительства поехал на встречу с рабочими "АвтоВАЗа". В 2015 году на заседание клуба "Валдай" Путин приехал на зеленой Lada Vesta, он отмечал, что это "отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении". Кроме этого, на Путина записана "Нива", которую президент купил в 2009 году.
https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
https://ria.ru/20240111/lada-1920752316.html
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Владимир Путин за рулем Лады Аура
Владимир Путин за рулем Лады Аура
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авто, россия, тверь, владимир путин, дмитрий песков, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Тверь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин

Lada Aura стала 5-й новинкой от концерна "АвтоВАЗ", которую протестировал Путин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, машина, предоставленная организаторами мероприятия, президенту понравилась.
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Это не первая Lada, за рулем которой был Путин. В 2010 году он - тогда в качестве главы правительства РФ - проехал по маршруту Хабаровск-Чита за рулем желтого хетчбэка Lada Kalina. Говоря о своих впечатлениях от автомобиля, Путин назвал его "просто хорошей машиной", в то же время он отмечал, что Lada Priora в сравнении с Lada Kalina "шумноватая внутри".
В 2011 году Путин ознакомился с новой бюджетной моделью "АвтоВАЗа" Lada Granta и сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра. Затем на новой машине глава правительства поехал на встречу с рабочими "АвтоВАЗа".
В 2015 году на заседание клуба "Валдай" Путин приехал на зеленой Lada Vesta, он отмечал, что это "отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении".
Кроме этого, на Путина записана "Нива", которую президент купил в 2009 году.
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