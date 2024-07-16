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Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 16.07.2024 (обновлено: 13:41 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/putin-1959985602.html
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО - РИА Новости, 16.07.2024
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:47
2024-07-16T13:41
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО.Глава государства провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей."По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html
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владимир путин, россия, игорь руденя, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Руденя, Общество
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО

Путин: необходимо продолжать поддержку семей участников СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 16 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО.
Глава государства провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
"По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", - сказал Путин на встрече.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Матушкин: забота о членах семьи участников СВО – первостепенная задача
4 июля, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияИгорь РуденяОбщество
 
 
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