https://ria.ru/20240716/putin-1959985602.html
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО - РИА Новости, 16.07.2024
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:47
2024-07-16T12:47
2024-07-16T13:41
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО.Глава государства провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей."По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, игорь руденя, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Руденя, Общество
Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО
Путин: необходимо продолжать поддержку семей участников СВО