https://ria.ru/20240716/putin-1959985602.html

Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО

Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО - РИА Новости, 16.07.2024

Путин заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:47

2024-07-16T12:47

2024-07-16T13:41

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по поддержке семей участников СВО.Глава государства провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей."По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, игорь руденя, общество