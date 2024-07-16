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Путин назвал Lada Aura хорошей машиной - РИА Новости, 16.07.2024
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12:24 16.07.2024 (обновлено: 14:03 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/putin-1959977629.html
Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
Путин назвал Lada Aura хорошей машиной - РИА Новости, 16.07.2024
Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:24
2024-07-16T14:03
экономика
авто
россия
тверь
владимир путин
life
lada vesta
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной. Ранее Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. "Хорошая машина", - сказал Путин интернет-изданию Life, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о российском автомобиле. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html
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Владимир Путин за рулем Лады Аура
Владимир Путин за рулем Лады Аура
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экономика, авто, россия, тверь, владимир путин, life, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Тверь, Владимир Путин, Life, Lada Vesta
Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной.
Ранее Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.
«
"Хорошая машина", - сказал Путин интернет-изданию Life, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о российском автомобиле.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.
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ЭкономикаАвтоРоссияТверьВладимир ПутинLifeLada Vesta
 
 
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