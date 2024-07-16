https://ria.ru/20240716/putin-1959977629.html

Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Путин назвал Lada Aura хорошей машиной - РИА Новости, 16.07.2024

Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:24

2024-07-16T12:24

2024-07-16T14:03

экономика

авто

россия

тверь

владимир путин

life

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной. Ранее Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. "Хорошая машина", - сказал Путин интернет-изданию Life, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о российском автомобиле. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели - выше 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html

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Владимир Путин за рулем Лады Аура Владимир Путин за рулем Лады Аура 2024-07-16T12:24 true PT0M37S

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экономика, авто, россия, тверь, владимир путин, life, lada vesta