https://ria.ru/20240716/putin-1959972351.html

Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura

Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura - РИА Новости, 16.07.2024

Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura

Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, за рулем которого он приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:09

2024-07-16T12:09

2024-07-16T12:15

общество

владимир путин

дмитрий песков

lada aura

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, за рулем которого он приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", - сказал он.Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.

https://ria.ru/20240619/aurus-1953957205.html

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Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11 Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11 2024-07-16T12:09 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, дмитрий песков, lada aura