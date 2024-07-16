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Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura - РИА Новости, 16.07.2024
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12:09 16.07.2024 (обновлено: 12:15 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/putin-1959972351.html
Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura
Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura - РИА Новости, 16.07.2024
Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura
Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, за рулем которого он приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:09
2024-07-16T12:15
общество
владимир путин
дмитрий песков
lada aura
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, за рулем которого он приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", - сказал он.Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.
https://ria.ru/20240619/aurus-1953957205.html
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Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11
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общество, владимир путин, дмитрий песков, lada aura
Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Lada Aura
Песков рассказал о впечатлениях Путина от Lada Аura

Песков: Путину понравилась Lada Aura

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, за рулем которого он приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Да, машина понравилась. Это не личный автомобиль. Он был предоставлен организаторами мероприятия", - сказал он.
Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.
Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.
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ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковLada Aura
 
 
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