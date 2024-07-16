https://ria.ru/20240716/putin-1959969971.html
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 16.07.2024
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, видео губернатора перед началом встречи с главой... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:58
2024-07-16T11:58
2024-07-16T12:00
политика
владимир путин
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, видео губернатора перед началом встречи с главой государства опубликовал Telegram-канал Кремля.Во вторник Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
https://ria.ru/20240716/putin-1959967397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, тверская область, игорь руденя
Политика, Владимир Путин, Тверская область, Игорь Руденя
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет встретится с губернатором Тверской области Руденей