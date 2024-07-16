https://ria.ru/20240716/putin-1959969971.html

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 16.07.2024

Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, видео губернатора перед началом встречи с главой... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:58

2024-07-16T11:58

2024-07-16T12:00

политика

владимир путин

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, видео губернатора перед началом встречи с главой государства опубликовал Telegram-канал Кремля.Во вторник Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240716/putin-1959967397.html

тверская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, тверская область, игорь руденя