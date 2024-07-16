https://ria.ru/20240716/putin-1959967397.html

В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин

В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024

В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:49

2024-07-16T11:49

2024-07-16T11:49

россия

тверь

тольятти

владимир путин

экономика

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим результатом. Президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. "Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа с хорошим результатом. Очень важно вообще в любой стране, а в такой как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Я уже говорил во вступительном слове: это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей, это совершенно очевидная вещь. Это большая и нужная работа, и хочу еще раз вас поблагодарить за результат. А всем участникам дорожного движения, всем автомобилистам с удовольствием говорю: в добрый путь", - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.

https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html

россия

тверь

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тверь, тольятти, владимир путин, экономика