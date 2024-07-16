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В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
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11:49 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/putin-1959967397.html
В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин
В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:49
2024-07-16T11:49
россия
тверь
тольятти
владимир путин
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим результатом. Президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. "Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа с хорошим результатом. Очень важно вообще в любой стране, а в такой как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Я уже говорил во вступительном слове: это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей, это совершенно очевидная вещь. Это большая и нужная работа, и хочу еще раз вас поблагодарить за результат. А всем участникам дорожного движения, всем автомобилистам с удовольствием говорю: в добрый путь", - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.
https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html
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россия, тверь, тольятти, владимир путин, экономика
Россия, Тверь, Тольятти, Владимир Путин, Экономика
В сфере строительства автодорог проделана большая работа, заявил Путин

Путин об открытии новых дорог: проделана большая работа с хорошим результатом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти заявил, что проделана большая работа с хорошим результатом.
Президент России Владимир Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева" принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.
"Сделана большая, хорошая, результативная и очень важная работа с хорошим результатом. Очень важно вообще в любой стране, а в такой как наша страна, с огромной ее территорией, обеспечить транспортную связанность, логистическую связанность регионов Российской Федерации друг с другом. Я уже говорил во вступительном слове: это кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей, это совершенно очевидная вещь. Это большая и нужная работа, и хочу еще раз вас поблагодарить за результат. А всем участникам дорожного движения, всем автомобилистам с удовольствием говорю: в добрый путь", - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.
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РоссияТверьТольяттиВладимир ПутинЭкономика
 
 
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