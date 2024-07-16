https://ria.ru/20240716/putin-1959963355.html

Путин поздравил "Автодор" с 15-летием

Путин поздравил "Автодор" с 15-летием - РИА Новости, 16.07.2024

Путин поздравил "Автодор" с 15-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил "Автодор" с 15-летием и отметил, что благодаря труду и профессионализму его специалистов открыты многие дороги. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:32

2024-07-16T11:32

2024-07-16T11:42

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тверь

тольятти

владимир путин

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил "Автодор" с 15-летием и отметил, что благодаря труду и профессионализму его специалистов открыты многие дороги. "Весомый вклад в эту работу вносит компания "Автодор". Завтра она отметит свое 15-летие. Я поздравляю с этим замечательным событием весь ваш большой, слаженный коллектив и желаю вам всего самого доброго. Во многом благодаря вашему труду, профессионализму в сфере дорожного строительства реализован целый ряд масштабных проектов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия Северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.Президент отметил, что среди таких проектов - трасса М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога. Специалисты "Автодора" активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Не сомневаюсь нисколько, что со всеми задачами и в этих регионах, и по всей России вы справитесь только на отлично", - добавил Путин.Президент во вторник прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому открывается сегодня. Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

https://ria.ru/20240716/putin-1959957361.html

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Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах 2024-07-16T11:32 true PT0M37S

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россия, тверь, тольятти, владимир путин, автодор