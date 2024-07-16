https://ria.ru/20240716/putin-1959946059.html
Песков рассказал о планах Путина на вторник
Песков рассказал о планах Путина на вторник - РИА Новости, 16.07.2024
Песков рассказал о планах Путина на вторник
Президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:45
2024-07-16T10:45
2024-07-16T10:54
владимир путин
общество
дмитрий песков
россия
самарская область
тольятти
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного строительства. В частности, он посредством видеоконференции откроет обход в Самарской области - обход Тольятти, очень важный", - сказал Песков журналистам."Будут и другие объекты сегодня открыты", - добавил он.
https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, дмитрий песков, россия, самарская область, тольятти
Владимир Путин, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Самарская область, Тольятти
Песков рассказал о планах Путина на вторник
Путин во вторник откроет дорожные объекты