https://ria.ru/20240716/putin-1959946059.html

Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник - РИА Новости, 16.07.2024

Песков рассказал о планах Путина на вторник

Президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:54

владимир путин

общество

дмитрий песков

россия

самарская область

тольятти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg

ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник откроет дорожные объекты в регионах, займется вопросами инфраструктурного развития страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, дорожного строительства. В частности, он посредством видеоконференции откроет обход в Самарской области - обход Тольятти, очень важный", - сказал Песков журналистам."Будут и другие объекты сегодня открыты", - добавил он.

https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html

россия

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, дмитрий песков, россия, самарская область, тольятти