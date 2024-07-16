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Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу - РИА Новости, 16.07.2024
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23:33 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/protest-1960137474.html
Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу
Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу - РИА Новости, 16.07.2024
Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу
Сотни ультраортодоксальных евреев во вторник устроили беспорядки на востоке Тель-Авива в знак протеста из-за объявленного армией Израиля начала призыва этой... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:33
2024-07-16T23:33
в мире
израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Сотни ультраортодоксальных евреев во вторник устроили беспорядки на востоке Тель-Авива в знак протеста из-за объявленного армией Израиля начала призыва этой группы населения на срочную службу, протестующие блокировали дороги, вступали в столкновения с полицией и выкрикивали оскорбления в адрес сил правопорядка, передает корреспондент РИА Новости. Несанкционированная с властями акция прошла около 4-го шоссе в районе Бней-Брак на востоке Тель-Авива, который населен преимущественно ортодоксами. Район акции был позднее оцеплен и перекрыт для движения транспорта. В акции протеста приняли участие сотни членов ультраортодоксального сообщества разных возрастов, но преимущественно лица, не достигшие 18 лет. Для разгона толпы были задействованы конные отряды полиции. На месте дежурили медики и крупные силы правопорядка. "Служить в армии хуже, чем смерть!", - выкрикивали активисты, называя полицейских "нацистами и фашистами". В ходе акции происходили столкновения между полицией и протестующими, один из которых попал под полицейскую лошадь. Некоторые ложились на проезжую часть и блокировали таким образом движение автомобилей. По данным полицейской пресс-службы, в ходе беспорядков были задержаны девять человек. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию прессы о том, что начиная с воскресенья тысячи ультраортодоксов, подходящие под условия призыва, начнут получать повестки. В ЦАХАЛ заявили, что это необходимо в связи с оперативными потребностями армии и с учетом текущих вызовов для безопасности Государства Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию, который бы распространялся на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства. В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
https://ria.ru/20240511/miting-1945307162.html
https://ria.ru/20240302/miting-1930761557.html
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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве из-за призыва на срочную службу

Ортодоксы устроили беспорядки в Тель-Авиве в знак протеста из-за призыва в армию

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские в Тель-Авиве
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Сотни ультраортодоксальных евреев во вторник устроили беспорядки на востоке Тель-Авива в знак протеста из-за объявленного армией Израиля начала призыва этой группы населения на срочную службу, протестующие блокировали дороги, вступали в столкновения с полицией и выкрикивали оскорбления в адрес сил правопорядка, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная с властями акция прошла около 4-го шоссе в районе Бней-Брак на востоке Тель-Авива, который населен преимущественно ортодоксами. Район акции был позднее оцеплен и перекрыт для движения транспорта.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Полиция разгоняет водометами антиправительственный митинг в Тель-Авиве
11 мая, 22:25
В акции протеста приняли участие сотни членов ультраортодоксального сообщества разных возрастов, но преимущественно лица, не достигшие 18 лет. Для разгона толпы были задействованы конные отряды полиции. На месте дежурили медики и крупные силы правопорядка.
«
"Служить в армии хуже, чем смерть!", - выкрикивали активисты, называя полицейских "нацистами и фашистами".
В ходе акции происходили столкновения между полицией и протестующими, один из которых попал под полицейскую лошадь. Некоторые ложились на проезжую часть и блокировали таким образом движение автомобилей. По данным полицейской пресс-службы, в ходе беспорядков были задержаны девять человек.
Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию прессы о том, что начиная с воскресенья тысячи ультраортодоксов, подходящие под условия призыва, начнут получать повестки. В ЦАХАЛ заявили, что это необходимо в связи с оперативными потребностями армии и с учетом текущих вызовов для безопасности Государства Израиль.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг
2 марта, 21:29
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию, который бы распространялся на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.
В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
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