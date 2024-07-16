https://ria.ru/20240716/prokuror-1960007087.html

Прокурор рассказал в суде о зверствах фашистов в Липецкой области

Прокурор рассказал в суде о зверствах фашистов в Липецкой области - РИА Новости, 16.07.2024

Прокурор рассказал в суде о зверствах фашистов в Липецкой области

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов рассказал в суде по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, как фашисты убивали и пытали... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:47

2024-07-16T13:47

2024-07-16T13:47

общество

липецкая область

тербунский район

грязи

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ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов рассказал в суде по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, как фашисты убивали и пытали детей, стариков и женщин. Региональный облсуд во вторник начал рассмотрение дела о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа действий, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации Липецкой области в годы Великой Отечественной войны. Первым в суде выступил прокурор Липецкой области. Он привел примеры конкретных документально подтверждённых зверств фашистов. В период с 6 июля 1942 года по 27 января 1943 года в Больше-Полянском районе, сейчас это Тербунский район, немецкие оккупанты расстреляли и замучили 91 человека, а также пленили 278 граждан, из которых 128 дети. "В селе Никольское выгнали из дома и на окраине села расстреляли колхозницу Ефремову Марию Петровну вместе с пятью детьми. В Воловском районе в каждом населенном пункте фашисты оставили свой кровавый след, убивая людей, сжигая села и деревни. Ими расстреляно, повешено и сожжено 239 человек, изувечено 102 и уведен в неволю 71 гражданин. Например, председателя Замарайского сельсовета Киякина пытали, выводили раздетым на мороз, обливали холодной водой из проруби и расстреляли. В районном центре убили двухлетнего ребенка просто за то, что он плакал", - сказал Анисимов. Он также в качестве примера напомнил, как в деревне Шатилово в двух бараках бывшей конюшни фашисты организовали концентрационный лагерь, а рядом, в овраге, расстреливали узников. В концлагере содержали 150 человек, которых заставляли строить линию обороны, рыть окопы, убирать урожай и выполнять другие работы. Город Грязи, по словам Анисимова, подвергался массированным бомбардировкам, в результате которых пострадало 530 человек, в том числе 195 погибли. "Важно сохранить историческую память, не допустить фальсификацию истории, реабилитацию и оправдания нацизма, героизацию нацистских преступников в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав, интересов неопределённого круга лиц, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул прокурор. По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв за период оккупации нацистами Липецкой области превысило 2 тысячи человек. Сумма ущерба, причиненного хозяйству и инфраструктуре региона, в переводе на современный курс превышает 2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231101/genotsid-1906614258.html

https://ria.ru/20231020/sud-1904115673.html

липецкая область

тербунский район

грязи

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общество, липецкая область, тербунский район, грязи