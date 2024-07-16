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"Кифа" запустит опционную программу для мотивации сотрудников - РИА Новости, 16.07.2024
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18:57 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/programma-1960101564.html
"Кифа" запустит опционную программу для мотивации сотрудников
"Кифа" запустит опционную программу для мотивации сотрудников - РИА Новости, 16.07.2024
"Кифа" запустит опционную программу для мотивации сотрудников
Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" после первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже запустит опционную программу для... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:57
2024-07-16T18:57
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" после первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже запустит опционную программу для мотивации сотрудников компании, рассказал РИА Новости заместитель председателя совета директоров компании Кайл Шостак. По его словам, опционная программа будет запущена через какое-то время после IPO. Объем программы составит до 5% от текущего количества акций, она будет рассчитана на три года. "Это делается с целью мотивации всех сотрудников, которые работают в компании. Программа охватит далеко не только топ-менеджмент и совет директоров, но и всех сотрудников, тем более что компания не такая большая по количеству сотрудников и охватить всех вполне возможно", - сказал он в кулуарах презентации компании, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Кифа" на прошлой неделе объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года. Согласно презентации компании, доля акций компании в свободном обращении (free float) составит до 30% в зависимости от результатов размещения. "Кифа" ожидает включения акций во второй котировальный уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. "Кифа" - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая.
https://ria.ru/20240626/mosbirzha-1955667050.html
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экономика, россия, китай, московская биржа
Экономика, Россия, Китай, Московская биржа
"Кифа" запустит опционную программу для мотивации сотрудников

"Кифа" после IPO запустит опционную программу для мотивации сотрудников

© iStock.com / HispanolisticЛюди во время деловой встречи
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© iStock.com / Hispanolistic
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" после первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже запустит опционную программу для мотивации сотрудников компании, рассказал РИА Новости заместитель председателя совета директоров компании Кайл Шостак.
По его словам, опционная программа будет запущена через какое-то время после IPO. Объем программы составит до 5% от текущего количества акций, она будет рассчитана на три года.
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"Это делается с целью мотивации всех сотрудников, которые работают в компании. Программа охватит далеко не только топ-менеджмент и совет директоров, но и всех сотрудников, тем более что компания не такая большая по количеству сотрудников и охватить всех вполне возможно", - сказал он в кулуарах презентации компании, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Кифа" на прошлой неделе объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года.
Согласно презентации компании, доля акций компании в свободном обращении (free float) составит до 30% в зависимости от результатов размещения. "Кифа" ожидает включения акций во второй котировальный уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
"Кифа" - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая.
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