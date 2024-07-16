https://ria.ru/20240716/prizyv-1960089786.html

СМИ: шведская модель призыва привлекает Запад на фоне "истощения" его сил

СМИ: шведская модель призыва привлекает Запад на фоне "истощения" его сил - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: шведская модель призыва привлекает Запад на фоне "истощения" его сил

Шведская модель призыва на военную службу привлекает внимание чиновников в Германии, Великобритании и Нидерландах, пытающихся найти способы укрепить свои... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:06

2024-07-16T18:06

2024-07-16T18:59

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шведская модель призыва на военную службу привлекает внимание чиновников в Германии, Великобритании и Нидерландах, пытающихся найти способы укрепить свои "истощённые силы", сообщает издание Politico. По данным издания, в этом году в Швеции центры проверки готовности к военной службе проведут проверку 110 тысяч молодых людей. Как отмечает издание, около четверти из них пройдут физическое и психическое обследование, а затем наиболее подходящую треть вне зависимости от их желания призовут на службу в армии сроком от девяти до 15 месяцев. В то же время, согласно изданию, в стране ведётся информационная кампания, подчеркивающая "преимущества военной службы для личностного развития" и "стратегии защиты всего общества" в стране. "Эта (шведская - ред.) система привлекает внимание в крупных европейских столицах, включая Берлин, Лондон и Амстердам, где чиновники изо всех сил пытаются найти способы укрепить свои собственные истощенные силы", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, посетившие один из шведских центров проверки готовности к военной службе чиновники из Великобритании, Германии и Нидерландов отметили преимущества шведской модели призыва. Издание сообщает, что молодёжь в других европейских странах вскоре может последовать примеру Швеции. В июне глава минобороны Германии Борис Писториус представил новую стратегию развития вооруженных сил страны, которая подразумевает привлечение большего числа молодых людей в ряду немецкой армии. Ранее правительство Швеции сообщало, что ученики старших классов в стране, начиная с осеннего семестра 2025 года, будут изучать шведскую оборону и роль НАТО в рамках школьного предмета. Отмечалось, что в рамках этой темы ученики получат знания об общей обороне Швеции, международном праве и роли внешней политики и политики безопасности в межправительственных отношениях, включая НАТО. В конце апреля минобороны Швеции сообщало, что депутаты заявили о необходимости укреплять обороноспособность страны путём увеличения расходов на оборону, числа призывников и потенциала ПВО. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html

https://ria.ru/20240612/sluzhba-1952352524.html

https://ria.ru/20240401/prizyv-1937037147.html

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в мире, технологии, швеция, германия, великобритания, борис писториус, такер карлсон, нато