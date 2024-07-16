СМИ: шведская модель призыва привлекает Запад на фоне "истощения" его сил
Politico: шведская модель призыва привлекает Запад на фоне "истощения" его сил
Военнослужащие ВС Швеции . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шведская модель призыва на военную службу привлекает внимание чиновников в Германии, Великобритании и Нидерландах, пытающихся найти способы укрепить свои "истощённые силы", сообщает издание Politico.
По данным издания, в этом году в Швеции центры проверки готовности к военной службе проведут проверку 110 тысяч молодых людей. Как отмечает издание, около четверти из них пройдут физическое и психическое обследование, а затем наиболее подходящую треть вне зависимости от их желания призовут на службу в армии сроком от девяти до 15 месяцев. В то же время, согласно изданию, в стране ведётся информационная кампания, подчеркивающая "преимущества военной службы для личностного развития" и "стратегии защиты всего общества" в стране.
«
"Эта (шведская - ред.) система привлекает внимание в крупных европейских столицах, включая Берлин, Лондон и Амстердам, где чиновники изо всех сил пытаются найти способы укрепить свои собственные истощенные силы", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, посетившие один из шведских центров проверки готовности к военной службе чиновники из Великобритании, Германии и Нидерландов отметили преимущества шведской модели призыва. Издание сообщает, что молодёжь в других европейских странах вскоре может последовать примеру Швеции.
В июне глава минобороны Германии Борис Писториус представил новую стратегию развития вооруженных сил страны, которая подразумевает привлечение большего числа молодых людей в ряду немецкой армии.
Ранее правительство Швеции сообщало, что ученики старших классов в стране, начиная с осеннего семестра 2025 года, будут изучать шведскую оборону и роль НАТО в рамках школьного предмета. Отмечалось, что в рамках этой темы ученики получат знания об общей обороне Швеции, международном праве и роли внешней политики и политики безопасности в межправительственных отношениях, включая НАТО.
В конце апреля минобороны Швеции сообщало, что депутаты заявили о необходимости укреплять обороноспособность страны путём увеличения расходов на оборону, числа призывников и потенциала ПВО.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".