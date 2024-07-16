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Украинский депутат рассказал об обманном приглашении в военкоматы - РИА Новости, 16.07.2024
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15:12 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/priglashenie-1960037298.html
Украинский депутат рассказал об обманном приглашении в военкоматы
Украинский депутат рассказал об обманном приглашении в военкоматы - РИА Новости, 16.07.2024
Украинский депутат рассказал об обманном приглашении в военкоматы
Украинский парламентарий Георгий Мазурашу заявил, что для граждан Украины приглашение в военкоматы для уточнения персональных данных оборачивается отправлением... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:12
2024-07-16T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский парламентарий Георгий Мазурашу заявил, что для граждан Украины приглашение в военкоматы для уточнения персональных данных оборачивается отправлением на полигон - по его словам, военные обманным путем предлагают потенциальным новобранцам послужить какое-то время. "У ТЦК (военкоматов - ред.) новая тактика: гражданина встречают на улице, приглашают для уточнения данных. Уверяют, что "ничего страшного", а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон", - сказал Мазурушу в видеозаписи, опубликованной украинским порталом "Новости. Live" в его Telegram-канале. Депутат подчеркнул, что военкоматы обманным путем отправляют людей воевать. По его данным, схема уже отрабатывается в нескольких регионах страны. Мазурашу, в частности, пояснил, что, если у военнообязанного нет с собой документов о непригодности к военной службе, его направляют на медобследование, где "признают годным с оговоркой". Затем его отправляют на полигон с предложением завершить оформление документов за время службы или даже получить статус участника боевых действий, а только потом - уволиться. "Военные говорят (потенциальному военнослужащему - ред.): "Мы же написали нормально, что ты не можешь быть в штурмовиках. Идешь на полигон, за это время доделываешь документы, а потом уволишься. А может и УБД (статус участника боевых действий - ред.) получишь, и в форме побудешь... И тебе хорошо, и нам. Мы показатель (мобилизованных - ред.) поставили", - сказал парламентарий, заверив, что этот сценарий уже системно реализуется во многих регионах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240624/voenkomy-1954951949.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинский депутат рассказал об обманном приглашении в военкоматы

Депутат Рады: украинцев, обманом приглашенных в военкомат, отправляют на фронт

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкМобилизация в украинскую армию
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Мобилизация в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский парламентарий Георгий Мазурашу заявил, что для граждан Украины приглашение в военкоматы для уточнения персональных данных оборачивается отправлением на полигон - по его словам, военные обманным путем предлагают потенциальным новобранцам послужить какое-то время.
«
"У ТЦК (военкоматов - ред.) новая тактика: гражданина встречают на улице, приглашают для уточнения данных. Уверяют, что "ничего страшного", а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон", - сказал Мазурушу в видеозаписи, опубликованной украинским порталом "Новости. Live" в его Telegram-канале.
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Депутат подчеркнул, что военкоматы обманным путем отправляют людей воевать. По его данным, схема уже отрабатывается в нескольких регионах страны. Мазурашу, в частности, пояснил, что, если у военнообязанного нет с собой документов о непригодности к военной службе, его направляют на медобследование, где "признают годным с оговоркой". Затем его отправляют на полигон с предложением завершить оформление документов за время службы или даже получить статус участника боевых действий, а только потом - уволиться.
«
"Военные говорят (потенциальному военнослужащему - ред.): "Мы же написали нормально, что ты не можешь быть в штурмовиках. Идешь на полигон, за это время доделываешь документы, а потом уволишься. А может и УБД (статус участника боевых действий - ред.) получишь, и в форме побудешь... И тебе хорошо, и нам. Мы показатель (мобилизованных - ред.) поставили", - сказал парламентарий, заверив, что этот сценарий уже системно реализуется во многих регионах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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