https://ria.ru/20240716/predlozhenie-1960129589.html

США отвергли предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

США отвергли предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине - РИА Новости, 17.07.2024

США отвергли предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-16T22:12

2024-07-16T22:12

2024-07-17T02:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

сергей лавров

оон

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине."Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли", — утверждает он.По словам американского дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, на деле якобы представляет собой "демократию, функционирующую на ее границах". Исходя из этого, Вашингтон отвергает точку зрения Москвы и намерен продолжить сотрудничество с Киевом для достижения "справедливого и прочного мира" путем дипломатии.Как заявил ранее во вторник на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Лавров, урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться устранением его первопричин, то есть конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада. Он напомнил, что условия установления устойчивого мира на Украине изложил Владимир Путин.В середине июня президент выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.При этом Путин подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, тогда условия России уже могут быть другими. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг эту инициативу, назвав ее "ультиматумом".

https://ria.ru/20240716/vybor-1959795177.html

https://ria.ru/20240710/peregovory-1958690395.html

https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html

россия

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, оон, киев, владимир путин, владимир зеленский