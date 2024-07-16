В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России
В Праге активисты нарисовали флаг Украины у российских домов, возбуждено дело
© Фото : соцсетиАктивисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
© Фото : соцсети
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Праге возбудила уголовное дело в отношении семи человек, нарисовавших в феврале этого года в районе принадлежащих РФ жилых домов флаг Украины, за порчу чужого имущества им грозит тюремное заключение сроком до трех лет, сообщило издание České noviny со ссылкой на представителя полиции Рихарда Грдину.
«
"Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В данном случае речь идет об уголовном правонарушении, так как причиненный ущерб, согласно экспертному заключению, оценивается примерно в 50 тысяч крон (около 2 тысяч евро). В совершении уголовного правонарушения подозреваются семь человек, им инкриминируется нанесение вреда чужому имуществу", - сказал Грдина, добавив, что территория, на которой был нарисован флаг, входит в памятную зону.
© Фото : соцсетиАктивисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
© Фото : соцсети
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6. В четверг они намерены на этом месте провести пресс-конференцию для журналистов с целью объяснить свои действия. По мнению активистов, данное пространство является имуществом Чехии.