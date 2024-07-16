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В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России - РИА Новости, 16.07.2024
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18:58 16.07.2024 (обновлено: 19:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/praga-1960102292.html
В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России
В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России - РИА Новости, 16.07.2024
В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России
Полиция в Праге возбудила уголовное дело в отношении семи человек, нарисовавших в феврале этого года в районе принадлежащих РФ жилых домов флаг Украины, за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:58
2024-07-16T19:02
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ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Праге возбудила уголовное дело в отношении семи человек, нарисовавших в феврале этого года в районе принадлежащих РФ жилых домов флаг Украины, за порчу чужого имущества им грозит тюремное заключение сроком до трех лет, сообщило издание České noviny со ссылкой на представителя полиции Рихарда Грдину. "Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В данном случае речь идет об уголовном правонарушении, так как причиненный ущерб, согласно экспертному заключению, оценивается примерно в 50 тысяч крон (около 2 тысяч евро). В совершении уголовного правонарушения подозреваются семь человек, им инкриминируется нанесение вреда чужому имуществу", - сказал Грдина, добавив, что территория, на которой был нарисован флаг, входит в памятную зону. Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6. В четверг они намерены на этом месте провести пресс-конференцию для журналистов с целью объяснить свои действия. По мнению активистов, данное пространство является имуществом Чехии.
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в мире, россия, украина, прага
В мире, Россия, Украина, Прага
В Праге активисты нарисовали флаг Украины у домов, принадлежащих России

В Праге активисты нарисовали флаг Украины у российских домов, возбуждено дело

© Фото : соцсетиАктивисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : соцсети
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
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ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Праге возбудила уголовное дело в отношении семи человек, нарисовавших в феврале этого года в районе принадлежащих РФ жилых домов флаг Украины, за порчу чужого имущества им грозит тюремное заключение сроком до трех лет, сообщило издание České noviny со ссылкой на представителя полиции Рихарда Грдину.
«
"Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В данном случае речь идет об уголовном правонарушении, так как причиненный ущерб, согласно экспертному заключению, оценивается примерно в 50 тысяч крон (около 2 тысяч евро). В совершении уголовного правонарушения подозреваются семь человек, им инкриминируется нанесение вреда чужому имуществу", - сказал Грдина, добавив, что территория, на которой был нарисован флаг, входит в памятную зону.
© Фото : соцсетиАктивисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : соцсети
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6
Активисты нарисовали флаг Украины на тротуаре между принадлежащими РФ жилыми домами на улице Швайгеровой в районе Прага-6. В четверг они намерены на этом месте провести пресс-конференцию для журналистов с целью объяснить свои действия. По мнению активистов, данное пространство является имуществом Чехии.
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