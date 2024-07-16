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В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров - РИА Новости, 16.07.2024
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08:17 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pozhary-1959922616.html
В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров
В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров - РИА Новости, 16.07.2024
В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров
Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, не дав распространиться на большие территории, полностью ликвидирован пожар в Зейском заповеднике, всего за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:17
2024-07-16T08:17
происшествия
природные пожары в россии
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, не дав распространиться на большие территории, полностью ликвидирован пожар в Зейском заповеднике, всего за сутки в регионе потушили 13 возгораний на общей площади более 41 тысячи гектаров, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "За сутки потушено 13 природных пожаров в Зейском, Сковородинском и Благовещенском округах на общей площади более 41 тысячи гектаров. Закольцевать пожары, не дав им распространиться на большие территории, группировка смогла в Норском заповеднике и в Мазановском округе. За сегодня ликвидировано девять возгораний на площади более 9 тысяч гектаров в Зейском округе, в том числе потушен пожар на территории Зейского заповедника", - говорится в сообщении. По данным центра, по состоянию на утро вторника, в области действует 20 природных пожаров. 16 из них локализованы в Шимановском, Зейском, Мазановском и Селемджинском округах на площади более 17 тысяч гектар. На ликвидации огня работает лесопожарная группировка в количестве более 450 человек. "Также локализованы два природных возгорания в районе села Ураловка Шимановского округа. Люди передвигаются по кромке, длина которой составляет более 50 километров, на трех вездеходах, с воздуха ситуацию мониторит летчик-наблюдатель", - добавили в центре.
https://ria.ru/20240712/pozhary-1959129825.html
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происшествия, природные пожары в россии, амурская область
Происшествия, Природные пожары в России, Амурская область
В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров

Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, в Зейском — ликвидировали

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, не дав распространиться на большие территории, полностью ликвидирован пожар в Зейском заповеднике, всего за сутки в регионе потушили 13 возгораний на общей площади более 41 тысячи гектаров, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"За сутки потушено 13 природных пожаров в Зейском, Сковородинском и Благовещенском округах на общей площади более 41 тысячи гектаров. Закольцевать пожары, не дав им распространиться на большие территории, группировка смогла в Норском заповеднике и в Мазановском округе. За сегодня ликвидировано девять возгораний на площади более 9 тысяч гектаров в Зейском округе, в том числе потушен пожар на территории Зейского заповедника", - говорится в сообщении.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Приамурье более 650 человек тушат природные пожары
12 июля, 05:24
По данным центра, по состоянию на утро вторника, в области действует 20 природных пожаров. 16 из них локализованы в Шимановском, Зейском, Мазановском и Селемджинском округах на площади более 17 тысяч гектар. На ликвидации огня работает лесопожарная группировка в количестве более 450 человек.
"Также локализованы два природных возгорания в районе села Ураловка Шимановского округа. Люди передвигаются по кромке, длина которой составляет более 50 километров, на трех вездеходах, с воздуха ситуацию мониторит летчик-наблюдатель", - добавили в центре.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
У подножья Карадагского заповедника в Крыму вспыхнул пожар
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииАмурская область
 
 
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