https://ria.ru/20240716/pozhary-1959922616.html

В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров

В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров - РИА Новости, 16.07.2024

В Приамурье за сутки потушили 13 природных пожаров

Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, не дав распространиться на большие территории, полностью ликвидирован пожар в Зейском заповеднике, всего за... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:17

2024-07-16T08:17

2024-07-16T08:17

происшествия

природные пожары в россии

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Пожар в Норском заповеднике Приамурья закольцевали, не дав распространиться на большие территории, полностью ликвидирован пожар в Зейском заповеднике, всего за сутки в регионе потушили 13 возгораний на общей площади более 41 тысячи гектаров, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "За сутки потушено 13 природных пожаров в Зейском, Сковородинском и Благовещенском округах на общей площади более 41 тысячи гектаров. Закольцевать пожары, не дав им распространиться на большие территории, группировка смогла в Норском заповеднике и в Мазановском округе. За сегодня ликвидировано девять возгораний на площади более 9 тысяч гектаров в Зейском округе, в том числе потушен пожар на территории Зейского заповедника", - говорится в сообщении. По данным центра, по состоянию на утро вторника, в области действует 20 природных пожаров. 16 из них локализованы в Шимановском, Зейском, Мазановском и Селемджинском округах на площади более 17 тысяч гектар. На ликвидации огня работает лесопожарная группировка в количестве более 450 человек. "Также локализованы два природных возгорания в районе села Ураловка Шимановского округа. Люди передвигаются по кромке, длина которой составляет более 50 километров, на трех вездеходах, с воздуха ситуацию мониторит летчик-наблюдатель", - добавили в центре.

https://ria.ru/20240712/pozhary-1959129825.html

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959727873.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, природные пожары в россии, амурская область