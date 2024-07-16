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На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар
Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:08
2024-07-16T19:08
2024-07-16T19:08
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. В понедельник в оперштабе информировали о пожаре в хуторе Гуамка Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Во вторник возгорание было локализовано на площади 0,5 гектара. "18.45 Ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район, Лесной пожар под Новороссийском
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар
Минприроды Кубани: лесной пожар на хуторе Гуамка полностью потушили