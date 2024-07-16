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На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар

На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024

На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар

Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:08

2024-07-16T19:08

2024-07-16T19:08

происшествия

краснодарский край

апшеронский район

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. В понедельник в оперштабе информировали о пожаре в хуторе Гуамка Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Во вторник возгорание было локализовано на площади 0,5 гектара. "18.45 Ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.

краснодарский край

апшеронский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском