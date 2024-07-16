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На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
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19:08 16.07.2024
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На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар - РИА Новости, 16.07.2024
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар
Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:08
2024-07-16T19:08
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани. В понедельник в оперштабе информировали о пожаре в хуторе Гуамка Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Во вторник возгорание было локализовано на площади 0,5 гектара. "18.45 Ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, апшеронский район, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район, Лесной пожар под Новороссийском
На хуторе Гуамка в Краснодарском крае потушили лесной пожар

Минприроды Кубани: лесной пожар на хуторе Гуамка полностью потушили

© Фото : Минприроды Краснодарского краяТушение пожара в Краснодарском крае
Тушение пожара в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Минприроды Краснодарского края
Тушение пожара в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесной пожар на хуторе Гуамка Апшеронского лесничества в Краснодарском крае полностью потушен, сообщили РИА Новости в минприроды Кубани.
В понедельник в оперштабе информировали о пожаре в хуторе Гуамка Апшеронского района на 400 квадратных метрах. Во вторник возгорание было локализовано на площади 0,5 гектара.
«
"18.45 Ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКраснодарский крайАпшеронский районЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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