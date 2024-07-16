https://ria.ru/20240716/politsiya-1959989305.html

В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов

В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов - РИА Новости, 16.07.2024

В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов

Полиция проводит выемку документов в администрации Бабаюртовского района Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:59

2024-07-16T12:59

2024-07-16T13:15

происшествия

бабаюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Полиция проводит выемку документов в администрации Бабаюртовского района Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района."Сотрудники МВД проводят выемку документов в администрации района. Правоохранительные органы проверяют работу администрации за 2023-2024 годы", – сообщила пресс-служба администрации.Там также отметили, что районная администрация работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240402/dagestan-1937289475.html

бабаюртовский район

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2024

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происшествия, бабаюртовский район