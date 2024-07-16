https://ria.ru/20240716/politsiya-1959989305.html
В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов
В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов - РИА Новости, 16.07.2024
В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов
Полиция проводит выемку документов в администрации Бабаюртовского района Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:59
2024-07-16T12:59
2024-07-16T13:15
происшествия
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Полиция проводит выемку документов в администрации Бабаюртовского района Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района."Сотрудники МВД проводят выемку документов в администрации района. Правоохранительные органы проверяют работу администрации за 2023-2024 годы", – сообщила пресс-служба администрации.Там также отметили, что районная администрация работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240402/dagestan-1937289475.html
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происшествия, бабаюртовский район
Происшествия, Бабаюртовский район
В администрации Бабаюртовского района Дагестана провели выемку документов
МВД проводит выемку документов в администрации Бабаюртовского района Дагестана