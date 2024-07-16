https://ria.ru/20240716/pogoda-1959922476.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.07.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:16

2024-07-16T08:16

2024-07-16T08:16

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952628209_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_b324f9b26330aac74a3290492f09d24a.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов", - рассказал он. Ветер, по словам Леуса, будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240715/zhara-1959721785.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода