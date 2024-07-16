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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.07.2024
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08:16 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/pogoda-1959922476.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.07.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:16
2024-07-16T08:16
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов", - рассказал он. Ветер, по словам Леуса, будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются грозы и до 31 градуса тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов", - рассказал он.
Ветер, по словам Леуса, будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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