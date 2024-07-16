https://ria.ru/20240716/pogoda-1959922476.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.07.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:16
2024-07-16T08:16
2024-07-16T08:16
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона, по которой скользит малоактивный атмосферный фронт. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от плюс 27 до плюс 32 градусов", - рассказал он. Ветер, по словам Леуса, будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются грозы и до 31 градуса тепла