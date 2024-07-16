https://ria.ru/20240716/podpole-1959920962.html

Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ

Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024

Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ

В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:56

2024-07-16T07:56

2024-07-16T08:06

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев. Ни один мирный человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире