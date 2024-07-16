Рейтинг@Mail.ru
Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 16.07.2024 (обновлено: 08:06 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/podpole-1959920962.html
Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ
Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ
В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:56
2024-07-16T08:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев. Ни один мирный человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье: в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ

Подполье: за ночь в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев. Ни один мирный человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Останутся одни пенсионеры": в Раде пришли в ужас из-за ситуации на Украине
03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала