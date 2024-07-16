https://ria.ru/20240716/podlodki-1959910244.html

СМИ сообщили о проблемах с поставками американских подлодок в рамках AUKUS

СМИ сообщили о проблемах с поставками американских подлодок в рамках AUKUS - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ сообщили о проблемах с поставками американских подлодок в рамках AUKUS

Сделка по поставкам атомных ударных подводных лодок из США в рамках военного партнерства AUKUS между Британией, США и Австралией сталкивается с давлением и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:36

2024-07-16T03:36

2024-07-16T13:23

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сделка по поставкам атомных ударных подводных лодок из США в рамках военного партнерства AUKUS между Британией, США и Австралией сталкивается с давлением и растущими сомнениями из-за опасений их задержек, передает агентство Блумберг. "Спустя три года после своего объявления пакт AUKUS о подводных лодках и технологическом сотрудничестве оказался под вопросом... Даже сторонники признают, что AUKUS должен продемонстрировать ощутимые результаты до конца этого года, если хочет добиться успеха", - говорится в сообщении агентства. Агентство пишет, что в США, пытаясь компенсировать десятилетия сокращения производства после окончания холодной войны, стремятся производить атомные подлодки с невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Согласно правительственному отчету, на который ссылается Блумберг, даже если они достигнут запланированных показателей, в США может образоваться нехватка ударных подлодок, как только они начнут поставлять их в Австралию. "Если перемотать на 10 лет вперед, я буду шокирован, если у австралийцев появится подлодка. Кажется очень оптимистичным думать, что все эти инвестиции окупятся к тому времени", - заявил агентству Тодд Харрисон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. По словам человека, знакомого с ситуацией, в Великобритании, которая получила американские технологии атомных подводных лодок еще в 1950-х годах, чиновники больше всего обеспокоены способностью Австралии своевременно развивать огромную промышленность, необходимую для поддержки судов. Помимо подводных лодок, обмен технологиями в рамках партнерства также остается под вопросом из-за правил США о передаче конфиденциальной военной информации другим странам. Отмечается, что предпринимаются усилия по устранению этих барьеров, но процесс идет медленно. Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых должны встать на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить и модернизировать свои вооруженные силы. Особое раздражение в связи с созданием и потенциальным расширением AUKUS многократно заявлял Пекин. МИД КНР указывал, что участие стран региона в блоковой конфронтации идут вразрез с веяниями времени.

https://ria.ru/20240613/podlodka-1952721969.html

https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html

https://ria.ru/20240715/bespokoystvo-1959897572.html

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сша, великобритания, австралия, aukus, мид кнр, в мире