СМИ сообщили о проблемах с поставками американских подлодок в рамках AUKUS
Bloomberg: поставки подлодок США в рамках AUKUS подвергаются сомнениям
© AP Photo / Denis PoroyВстреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего
© AP Photo / Denis Poroy
Встреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сделка по поставкам атомных ударных подводных лодок из США в рамках военного партнерства AUKUS между Британией, США и Австралией сталкивается с давлением и растущими сомнениями из-за опасений их задержек, передает агентство Блумберг.
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"Спустя три года после своего объявления пакт AUKUS о подводных лодках и технологическом сотрудничестве оказался под вопросом... Даже сторонники признают, что AUKUS должен продемонстрировать ощутимые результаты до конца этого года, если хочет добиться успеха", - говорится в сообщении агентства.
Агентство пишет, что в США, пытаясь компенсировать десятилетия сокращения производства после окончания холодной войны, стремятся производить атомные подлодки с невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Согласно правительственному отчету, на который ссылается Блумберг, даже если они достигнут запланированных показателей, в США может образоваться нехватка ударных подлодок, как только они начнут поставлять их в Австралию.
"Если перемотать на 10 лет вперед, я буду шокирован, если у австралийцев появится подлодка. Кажется очень оптимистичным думать, что все эти инвестиции окупятся к тому времени", - заявил агентству Тодд Харрисон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.
По словам человека, знакомого с ситуацией, в Великобритании, которая получила американские технологии атомных подводных лодок еще в 1950-х годах, чиновники больше всего обеспокоены способностью Австралии своевременно развивать огромную промышленность, необходимую для поддержки судов.
Помимо подводных лодок, обмен технологиями в рамках партнерства также остается под вопросом из-за правил США о передаче конфиденциальной военной информации другим странам. Отмечается, что предпринимаются усилия по устранению этих барьеров, но процесс идет медленно.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых должны встать на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить и модернизировать свои вооруженные силы.