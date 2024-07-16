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Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами - РИА Новости, 16.07.2024
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15:20 16.07.2024 (обновлено: 18:21 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peterburg-1960039457.html
Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами
Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами - РИА Новости, 16.07.2024
Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами
Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:20
2024-07-16T18:21
происшествия
авто
санкт-петербург
северный кавказ
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным статьям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как сообщалось ранее, накануне при перестроении из ряда в ряд на Гончарной улице возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северного Кавказа за рулем Volkswagen Polo. Их словесная перепалка вскоре переросла в драку, из-за чего пострадали оба автомобиля. Конфликтующих доставили в полицию. "Полицейским следствием в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Второй водитель стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества)", – говорится в сообщении. Оба водителя задержаны в процессуальном порядке. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, северный кавказ, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Россия
Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами

Два водителя, подравшиеся в центре Петербурга, стали фигурантами уголовных дел

© Петербургская полиция/TelegramДорожный конфликт между водителями иномарок на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. 15 июля 2024
Дорожный конфликт между водителями иномарок на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Петербургская полиция/Telegram
Дорожный конфликт между водителями иномарок на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным статьям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как сообщалось ранее, накануне при перестроении из ряда в ряд на Гончарной улице возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северного Кавказа за рулем Volkswagen Polo. Их словесная перепалка вскоре переросла в драку, из-за чего пострадали оба автомобиля. Конфликтующих доставили в полицию.
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"Полицейским следствием в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Второй водитель стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества)", – говорится в сообщении.
Оба водителя задержаны в процессуальном порядке.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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