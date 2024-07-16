Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами
Два водителя, подравшиеся в центре Петербурга, стали фигурантами уголовных дел
© Петербургская полиция/TelegramДорожный конфликт между водителями иномарок на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. 15 июля 2024
Дорожный конфликт между водителями иномарок на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. 15 июля 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным статьям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как сообщалось ранее, накануне при перестроении из ряда в ряд на Гончарной улице возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северного Кавказа за рулем Volkswagen Polo. Их словесная перепалка вскоре переросла в драку, из-за чего пострадали оба автомобиля. Конфликтующих доставили в полицию.
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"Полицейским следствием в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Второй водитель стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества)", – говорится в сообщении.
Оба водителя задержаны в процессуальном порядке.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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