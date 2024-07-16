https://ria.ru/20240716/peterburg-1960039457.html

Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами

Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами - РИА Новости, 16.07.2024

Стычка водителей в центре Петербурга обернулась уголовными делами

Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:20

2024-07-16T15:20

2024-07-16T18:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Водители иномарок, которые сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, стали фигурантами уголовных дел по разным статьям, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как сообщалось ранее, накануне при перестроении из ряда в ряд на Гончарной улице возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северного Кавказа за рулем Volkswagen Polo. Их словесная перепалка вскоре переросла в драку, из-за чего пострадали оба автомобиля. Конфликтующих доставили в полицию. "Полицейским следствием в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Второй водитель стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества)", – говорится в сообщении. Оба водителя задержаны в процессуальном порядке. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

https://ria.ru/20240714/politsija-1959595334.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, северный кавказ, россия