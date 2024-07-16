https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11
Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:48
2024-07-16T10:48
2024-07-16T11:05
дмитрий песков
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня знаменательный день, потому что сегодня наконец-то де-факто заканчивается стройка М-11. Трассы "Нева". Москва-Питер… и это, конечно, очень важно и не только для наших двух столиц, но это важно для миллионов и миллионов людей, которые этой трассой будут пользоваться", - сказал он журналистам.По его словам, это "разгоняет экономику" и дает дополнительную экономическую жизнь огромному количеству населённых пунктов и нескольким регионам."Синергетический эффект от этого открытия огромен. Его трудно переоценить", - сказал Песков.
https://realty.ria.ru/20240710/fayzullin-1958804717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество, россия
Дмитрий Песков, Общество, Россия
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11
Песков: синергетический эффект открытия трассы М-11 огромен