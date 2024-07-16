https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html

Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11

Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11 - РИА Новости, 16.07.2024

Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11

Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:48

2024-07-16T10:48

2024-07-16T11:05

дмитрий песков

общество

россия

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня знаменательный день, потому что сегодня наконец-то де-факто заканчивается стройка М-11. Трассы "Нева". Москва-Питер… и это, конечно, очень важно и не только для наших двух столиц, но это важно для миллионов и миллионов людей, которые этой трассой будут пользоваться", - сказал он журналистам.По его словам, это "разгоняет экономику" и дает дополнительную экономическую жизнь огромному количеству населённых пунктов и нескольким регионам."Синергетический эффект от этого открытия огромен. Его трудно переоценить", - сказал Песков.

https://realty.ria.ru/20240710/fayzullin-1958804717.html

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дмитрий песков, общество, россия