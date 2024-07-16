Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 16.07.2024 (обновлено: 11:05 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11 - РИА Новости, 16.07.2024
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11
Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:48
2024-07-16T11:05
дмитрий песков
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня знаменательный день, потому что сегодня наконец-то де-факто заканчивается стройка М-11. Трассы "Нева". Москва-Питер… и это, конечно, очень важно и не только для наших двух столиц, но это важно для миллионов и миллионов людей, которые этой трассой будут пользоваться", - сказал он журналистам.По его словам, это "разгоняет экономику" и дает дополнительную экономическую жизнь огромному количеству населённых пунктов и нескольким регионам."Синергетический эффект от этого открытия огромен. Его трудно переоценить", - сказал Песков.
https://realty.ria.ru/20240710/fayzullin-1958804717.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, общество, россия
Дмитрий Песков, Общество, Россия
Песков оценил синергетический эффект открытия трассы М-11

Песков: синергетический эффект открытия трассы М-11 огромен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Синергетический эффект открытия трассы М-11 трудно переоценить, он огромен, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня знаменательный день, потому что сегодня наконец-то де-факто заканчивается стройка М-11. Трассы "Нева". Москва-Питер… и это, конечно, очень важно и не только для наших двух столиц, но это важно для миллионов и миллионов людей, которые этой трассой будут пользоваться", - сказал он журналистам.
По его словам, это "разгоняет экономику" и дает дополнительную экономическую жизнь огромному количеству населённых пунктов и нескольким регионам.
"Синергетический эффект от этого открытия огромен. Его трудно переоценить", - сказал Песков.
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Файзуллин: трассу Тюмень-Омск необходимо поднять на два метра
10 июля, 17:44
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала