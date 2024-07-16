https://ria.ru/20240716/peskov-1959946699.html

Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024

Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:47

2024-07-16T10:47

2024-07-16T10:58

политика

сша

россия

дмитрий песков

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СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ТВЕРИ, 16 июл - РИА Новости. Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что одно дело, когда человек является кандидатом, а другое - когда уже действующим руководителем."Зачастую это бывают две большие разницы", - уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959915928.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сша, россия, дмитрий песков, огайо