https://ria.ru/20240716/peskov-1959946699.html
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:47
2024-07-16T10:47
2024-07-16T10:58
политика
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дмитрий песков
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СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ТВЕРИ, 16 июл - РИА Новости. Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что одно дело, когда человек является кандидатом, а другое - когда уже действующим руководителем."Зачастую это бывают две большие разницы", - уточнил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сша, россия, дмитрий песков, огайо
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Огайо
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Песков: в Кремле знают о высказываниях кандидата в вице-президенты Вэнса
СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ТВЕРИ, 16 июл - РИА Новости. Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что одно дело, когда человек является кандидатом, а другое - когда уже действующим руководителем.
"Зачастую это бывают две большие разницы", - уточнил представитель Кремля.