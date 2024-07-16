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Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
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10:47 16.07.2024 (обновлено: 10:58 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946699.html
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:47
2024-07-16T10:58
политика
сша
россия
дмитрий песков
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СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ТВЕРИ, 16 июл - РИА Новости. Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что одно дело, когда человек является кандидатом, а другое - когда уже действующим руководителем."Зачастую это бывают две большие разницы", - уточнил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html
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политика, сша, россия, дмитрий песков, огайо
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Огайо
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Песков: в Кремле знают о высказываниях кандидата в вице-президенты Вэнса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ТВЕРИ, 16 июл - РИА Новости. Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс, но о его высказываниях знают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
08:56
Он отметил, что одно дело, когда человек является кандидатом, а другое - когда уже действующим руководителем.
"Зачастую это бывают две большие разницы", - уточнил представитель Кремля.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе с кандидатом в вице-президенты от республиканской партии сенатором Джей Ди Вэнсом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Компанию Трампу на съезде республиканцев составляют Вэнс и Такер Карлсон
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