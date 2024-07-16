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В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - РИА Новости, 16.07.2024
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10:54 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946540.html
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - РИА Новости, 16.07.2024
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:54
2024-07-16T10:54
россия
whatsapp inc.
технологии
дмитрий песков
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России."Нет, мне неизвестно об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос о замедлении мессенджера в отдельных регионах РФ.Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны "с антитеррористической борьбой"."Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией", - добавил он.
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россия, whatsapp inc., технологии, дмитрий песков
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Дмитрий Песков
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

Песков заявил, что не знает о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России.
«
"Нет, мне неизвестно об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос о замедлении мессенджера в отдельных регионах РФ.
Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны "с антитеррористической борьбой".
"Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией", - добавил он.
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