https://ria.ru/20240716/peskov-1959946540.html
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - РИА Новости, 16.07.2024
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:54
2024-07-16T10:54
2024-07-16T10:54
россия
whatsapp inc.
технологии
дмитрий песков
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России."Нет, мне неизвестно об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос о замедлении мессенджера в отдельных регионах РФ.Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны "с антитеррористической борьбой"."Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией", - добавил он.
https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html
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россия, whatsapp inc., технологии, дмитрий песков
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Дмитрий Песков
В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
Песков заявил, что не знает о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России.
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"Нет, мне неизвестно об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос о замедлении мессенджера в отдельных регионах РФ.
Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны "с антитеррористической борьбой".
"Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией", - добавил он.