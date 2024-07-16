https://ria.ru/20240716/peskov-1959946540.html

В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах - РИА Новости, 16.07.2024

В Кремле не знают о замедлении работы WhatsApp в отдельных регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:54

2024-07-16T10:54

2024-07-16T10:54

россия

whatsapp inc.

технологии

дмитрий песков

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о замедлении работы мессенджера WhatsApp в отдельных регионах России."Нет, мне неизвестно об этом", - ответил Песков журналистам на вопрос о замедлении мессенджера в отдельных регионах РФ.Комментируя сообщения о том, что в ряде субъектов замедление WhatsApp применяется в связи с использованием мессенджера в ходе терактов, пресс-секретарь президента добавил, что меры могут быть связаны "с антитеррористической борьбой"."Но у меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией", - добавил он.

https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html

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2024

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россия, whatsapp inc., технологии, дмитрий песков