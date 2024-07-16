Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 16.07.2024 (обновлено: 10:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946313.html
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 16.07.2024
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:45
2024-07-16T10:59
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат (с большой пресс-конференцией - ред.), так же, как это было в прошлом году", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным

Песков: прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию"
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат (с большой пресс-конференцией - ред.), так же, как это было в прошлом году", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Дожить без войны". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
14 июля, 15:09
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала