https://ria.ru/20240716/peskov-1959946313.html
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 16.07.2024
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:45
2024-07-16T10:45
2024-07-16T10:59
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат (с большой пресс-конференцией - ред.), так же, как это было в прошлом году", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным
Песков: прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году