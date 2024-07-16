https://ria.ru/20240716/peskov-1959946313.html

В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным

В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 16.07.2024

В Кремле рассказали о будущей прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:45

2024-07-16T10:59

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, скорее всего, это будет совмещенный формат с большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Прямая линия будет зимой, будет ближе к Новому году. Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат (с большой пресс-конференцией - ред.), так же, как это было в прошлом году", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков