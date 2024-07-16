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На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024
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10:09 16.07.2024 (обновлено: 10:23 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/peskov-1959938981.html
На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков
На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024
На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков
Большинство украинцев сегодня по-прежнему выступают против переговоров с Россией, на Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:09
2024-07-16T10:23
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство украинцев сегодня по-прежнему выступают против переговоров с Россией, на Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Life".Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35% не считают, что время для начала таких переговоров настало. Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу "Зеркала недели" с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%."Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - сказал Песков."Судя по всему, все-таки динамика меняется. И постепенно людей, которые через весь этот ужас, который царит на Украине, которых будет больше склоняться к переговорным делам, наверняка будет достигнут", - сказал Песков, комментируя результаты опроса, согласно которым большинство украинцев по-прежнему не поддерживают мирные переговоры с РФ.
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Украина, Россия, В мире
На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков

Песков: большинство украинцев выступают против переговоров, но динамика меняется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство украинцев сегодня по-прежнему выступают против переговоров с Россией, на Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Life".
Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35% не считают, что время для начала таких переговоров настало. Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу "Зеркала недели" с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%.
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"Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - сказал Песков.
"Судя по всему, все-таки динамика меняется. И постепенно людей, которые через весь этот ужас, который царит на Украине, которых будет больше склоняться к переговорным делам, наверняка будет достигнут", - сказал Песков, комментируя результаты опроса, согласно которым большинство украинцев по-прежнему не поддерживают мирные переговоры с РФ.
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