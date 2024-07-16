https://ria.ru/20240716/peskov-1959938981.html

На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков

На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024

На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил Песков

Большинство украинцев сегодня по-прежнему выступают против переговоров с Россией, на Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:09

2024-07-16T10:09

2024-07-16T10:23

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство украинцев сегодня по-прежнему выступают против переговоров с Россией, на Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Life".Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35% не считают, что время для начала таких переговоров настало. Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу "Зеркала недели" с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%."Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - сказал Песков."Судя по всему, все-таки динамика меняется. И постепенно людей, которые через весь этот ужас, который царит на Украине, которых будет больше склоняться к переговорным делам, наверняка будет достигнут", - сказал Песков, комментируя результаты опроса, согласно которым большинство украинцев по-прежнему не поддерживают мирные переговоры с РФ.

https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире